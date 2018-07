Pity Álvarez: “Lo maté porque era él o yo”

El cantante se presentó en la comisaría de Villa Lugano y ante los medios de comunicación confesó: “Fui yo el que disparé, cualquier animal haría lo mismo”. Aseguró que el hombre asesinado no era su amigo: “Si no lo mataba, me mataba él”, advirtió