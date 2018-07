Clubes santafesinos en alerta: llegaron facturas de gas de casi 100 mil pesos

Este jueves el Club Regatas publicó es sus redes sociales una factura de gas que supera los 94 mil pesos mensuales. Alertados por la dificultad económica Ovidio López, tesorero del club expresó en la Radio: "No nos sorprende porque estimábamos que iba a haber un aumento, aunque no esperábamos que sea de un 100 por ciento en relación al año anterior. Comparamos con el mismo período del año anterior, con el mismo consumo y el costo del metro cúbico pasó de 2,6 pesos a 5.

Y ahí está la explicación; consumimos lo mismo pero los servicios que le ofrecemos a los socios para que vengan al club no podemos achicarlos porque sino eligen otras instituciones. Nos queda la espina de tener que afrontar un costo de 95 mil pesos, de una factura que es mensual. Ya debe haber una factura de julio que debe ser similar o superior por la baja temperatura que hemos tenido".

"Lo esperábamos al aumento pero no en esta magnitud. No es la primera vez que sucede, es cierto que no es de ahora. En el año 2016 fuimos los primeros que recibimos el impacto con una factura de 73 mil pesos en aquel momento pero después vino el amparo de la corte suprema y la solución que fue para el medidor domiciliario, no incluyó a las asociaciones y a los clubes. En ese momento ya nos aumentaron un 400 por ciento, y fue subiendo en 2017 y hoy un nuevo aumento del 100 por ciento", agregó.



Además, López describió: "Hay varios clubes de la ciudad que están en situación similar como es el club Gimnasia y Esgrima y club Banco porque también tienen piletas cubiertas"



En una situación similar manifestó estar José Carnelli del club Gimnasia y Esgrima ubicado en barrio centro "Nuestra situación es muy similar a la de Regatas" y agregó: "Son deudas que se nos hacen prácticamente impagables porque nuestros ingresos son de la cuota societaria. Con esta situación económica lo que la gente hace es dejar de pagar la cuota y se hace muy difícil cobrar. La factura del gas es cercana a los 100 mil pesos con los consumos de mayo, es el doble que el año pasado. Faltan junio y julio, con el frío que hizo. También tenemos reclamos porque la fuerza del gas no alcanza para calentar el agua. Sumando la factura de la EPE estaríamos en 170 mil pesos".



Por otra parte, López explicó: "Lo que estamos haciendo es pagos a cuentas para que no se corte el servicio y refinanciamos la deuda de acuerdo a lo que son los ingresos del club. No podemos trasladar estos aumentos a los socios porque perderíamos la masa societaria. Hasta ahora a nivel interno lo que venimos haciendo es tratar de llegar a los veranos; se apagan las calderas de piletas, se achica el consumo de gas y durante los cuatro meses que hacemos este ejercicio cubrimos la deuda que generamos el mes anterior. El acompañamiento de los socios es fundamental para que esto pueda funcionar".



Asimismo, aseguró: "A esto hay que agregarle el incremento de la tarifa eléctrica, que estamos pagando entre 35 y 36 mil pesos por mes desde el 2015. Gracias a Dios cambiando las luminarias hemos mantenido esas tarifas".



"El gobierno provincial siempre nos da una mano porque hacemos contraprestaciones con escuelas e instituciones y con eso logramos subsidios. Pero este es un problema nacional. Acá la decisión política debería ser nacional. En la urgencia en estos tres meses que vamos a tener unos 350 o 400 mil pesos de consumo de gas no me lo va a solucionar nadie salvo que el gobierno nacional diga que las instituciones deportivas que hacemos contención social le hagan un subsidios o bajen los costos".

Fuente: Uno Santa Fe