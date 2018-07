El Municipio de Santa Fe ¿delincuente?

Verónica Geese, Secretaria de Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe, denunció que el Municipio de la ciudad de Santa Fe tiene dependencias con conexiones clandestinas a la red de energía eléctrica. Pareciera que el tarifazo alimenta de mala manera la imaginación de Corral que lo lleva a hacer actos delictivos y contrarios a la moral que tiene que tener un servidor público y cualquier ciudadano.

Para poder bajar el abrumador costo de las boletas de luz, el Municipio de la capital provincial, decidió rescindir el convenio del año 1988 en el cual los municipios dejaban de hacerse cargo del alumbrado público y los consumidores afrontaban el costo. ¿Cuántas pizzas podrán ahorrarse los consumidores? Parafraseando al primer ministro del área económica de Cambiemos, la alianza en Santa Fe se está ahorrando varias pizzas, pero con estas practicas vergonzosas. En el contexto económico que atraviesa el país es una burla para aquellos que cada vez se complican mas para llegar a pagar las tarifas y ni hablar de aquellos comercios e industrias que tuvieron que cerrar sus puertas dejando trabajadores en la calle que no tendrán siquiera, para las aceitunas.

Esta acción constituye un fraude que pagamos todos los Santafesinos, sumándole los dichos de la ministra provincial ayer en nuestra ciudad, declarando; "leve baja en el consumo de energía en algunos sectores que tienen relación directa con la producción - empresas-, pero el consumo eléctrico domiciliario y del comercio es estable durante el año y no tiende a bajar en estos momentos". Es claro que la energía no es gratis para nadie y genera costos que se tienen que pagar, pero quienes a través de propuestas demagógicas que luego no cumplen, como es el caso de Corral que se niega a pagar el alumbrado público que él mismo afrontó pagar desde el municipio, le aconsejamos que direcciones sus propuestas a las empresas e industrias que cada vez están peor gracias a las políticas de una alianza neoliberal.

La calidad de la democracia, en parte se alimenta de la sanidad en el comportamiento de sus dirigentes. Este tipo de maniobras constituyen un acto corrupto, despreciativo, ¿cómo puede el Gobierno Municipal hacer cosas como esta? ¿Qué ejemplo le deja a la ciudadanía? Interrogantes que Corral, ni Cambiemos tienen intenciones de responder.

Viotti que expresó un alineamiento automático, a varias barbaridades presentadas por Corral rindiéndole honores a la UCR, pariente y hermana menor de Cambiemos, como en el perverso proyecto sobre el alumbrado público, seguramente se dará cuenta del contexto partidario corrupto, ineficiente y mentiroso que lo envuelve. Lo que podrá darse cuenta es que la Municipalidad de Rafaela tendrá que afrontar un desembolso anual de $40 millones, según Geese, en el caso de prosperar la propuesta. Este dato con el cual el concejal no contaba y en su afán de sacar crédito político decidió presentar de todas formas imitando a su padrino político. Estos $40 millones que el municipio afrontaría es menos plata para obras publicas, salud, educación, seguridad, desarrollo social, transporte, todas áreas en las que el concejal se encargó de mostrar su descontento, pero es quién pretende desfinanciar. A menos que quiera congelar los sueldos políticos nuevamente sumiéndose en mas demagogia y globos de colores para la tribuna.

@josecorralSF conexiones clandestinas en dependencias municipales, la semana que viene @epeoficial va a hacer la denuncia, sería bueno que se regularicen cuanto antes porque no vale de nada cuidar hasta el último foco si se comete fraude para pagar menos pic.twitter.com/WwqTONY7Dk — veronica geese (@GeeseVeronica) 12 de julio de 2018