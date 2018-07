¿Qué pasó con el video íntimo de Nahir y Fernando?

A menos de una semana de la condena a prisión perpetua de Nahir Galarza, un supuesto video íntimo que habría grabado junto a su novio Fernando Pastorizzo se viralizó por las redes sociales.



Durante el juicio se dio a conocer la existencia de las imágenes cuando la querella quiso mostrarlas ante el Tribunal como prueba del vínculo de los jóvenes. Eso hizo que miles de personas intentaran encontrarlas en internet y las búsquedas ubicaron la frase "video Nahir Galarza" al tope de los rankings.



Las imágenes finalmente no fueron exhibidas y fue visto por el Tribunal en privado. Nahir amenazó con quitarse la vida si se daban a conocer las imágenes: "¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide", le dijo la joven al abogado de la querella, Juan Carlos Peragallo, al finalizar la audiencia.

😣🙁 La noticia más triste que se conociço del caso de Nahir y Fernando ►► https://t.co/MSRh3WOw8h pic.twitter.com/C3hKwLWblq — Uno Santa Fe (@unosantafe) 9 de julio de 2018

En las últimas horas el sitio Crónica.com indicó que el video circula por WhatsApp. Consultado por esta novedad, el fiscal de la causa Sergio Rondoni Caffa dijo a Big Bang News: "Me informaron esta mañana que se había publicado el video o viralizado. Está en poder del Tribunal Oral. Nosotros no podemos hacer copias, porque tenemos que entregar el original siempre. Habrá que ver si la defensa o las querellas pudieron obtenerlo".



La grabación había sido obtenida por los peritos de Gendarmería nacional que trabajaron en el caso. El material se grabó en un DVD y se entregó a la fiscalía. Tras la condena, el juez Mauricio Derudi es quien resguarda el expediente.



Por su parte, el abogado de la querella, Peragallo, dijo que "El video está en poder del Tribunal. Si se filtró fue porque alguien sacó una copia y lo entregó a los medios. Nosotros –por la querella- no lo entregamos. Ahí habría que ver por el lado de la defensa, de nuestra parte siempre tuvimos reserva en todo".



Asimismo el abogado de Galarza, José Ostolaza, también quiere saber cómo se filtró. "El martes, cuando se retome la actividad en Tribunales, vamos a solicitar una medida de amparo para evitar que se sigan difundiendo. Además, queremos saber de dónde salió", anticipó a Big Bang News.

Fuente: Uno Santa Fe