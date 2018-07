Nutrido acto contra el acuerdo con el FMI en Buenos Aires

Actores, partidos de izquierda y organizaciones sociales se unen bajo la consigna !La patria no se rinde".

Miles de personas, militantes de organizaciones sociales y gremiales, referentes de los Derechos Humanos y actores se concentraban esta tarde en Buenos Aires sobre la avenida 9 de Julio y Belgrano para manifestarse en contra del acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La marcha opositora estaba convocada para las 13 bajo el lema "La Patria no se rinde" y sería una continuidad de la movilización que se realizó el pasado 25 de mayo con la misma protesta como fondo.



Un gran escenario se montó sobre las mencionadas avenidas, en el cual van a hablar los diferentes oradores de la jornada y se van a presentar bandas en vivo.



Una de las primeras columnas que llegó al lugar fue la que esta integrada por militantes de agrupaciones como el Movimiento Evita, Libres del Sur, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Vía Campesina, Izquierda Popular, Vamos y Seamos Libres.



Los manifestantes llevan banderas de sus respectivas organizaciones y carteles con lemas como "La independencia no se negocia" o "No al FMI". Como consecuencia del acto, en la zona se generó una importante demora en el tráfico y los subtes llegaban hasta la estación 9 de Julio repletos de gente.



Al igual que el 25 de mayo pasado, la marcha fue convocada por actores afines al kirchnerismo como Alejandra Darín, Marina Glezer, Daniel Valenzuela, Luisa Kulliok, Cristina Banegas y Paola Barrientos, además de las cantantes Adriana Varela, Dolores Solá y Liliana Herrero, la jueza María Laura Garrigós de Rebori, el sociólogo Horacio González, los periodistas Titi Fernández y Cinthia García, y la locutora Federica Pais, entre otros.