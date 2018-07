Gobernadores apoyan las metas fiscales del ajuste

Gobernadores y legisladores peronistas ratificaron su compromiso de respaldar las metas fiscales planteadas por el gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa con el FMI. El trabajo del ministro del interior Rogelio Frigerio fue ayer contrarreloj, mientras el Merval caía y el dólar escalaba; fue vital para lograr señales de sustentabilidad política al presupuesto 2019, que debe contener las pautas del ajuste comprometido.

Mauricio Macri ratificó en Basavilbaso -Entre Ríos- que el Gobierno no se desviará en su plan de “achicar el déficit fiscal”. Allí estaban Frigerio y el gobernador justicialista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien señaló que “cumplir con las metas está fuera de discusión” por lo que convocó a “consensos para determinar cómo aplicar las correcciones para llegar a esa meta del 1,3%”.

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey aseguró que “hay que ayudar para que las cosas salgan lo mejor posible” y destacó que “vamos a ayudar al Gobierno a reducir el déficit fiscal”.

El chaqueño Domingo Peppo aseguró: “estamos dispuestos a dar herramientas como el Presupuesto y vamos a trabajar como se hizo con el consenso fiscal. El espíritu no es generar trabas, sino trabajar para que no existan las sorpresas y haya equidad”.

El cordobés Juan Schiaretti señaló que “para superar esta turbulencia es necesario que Argentina garantice el equilibrio fiscal. Hay consenso entre todas las fuerzas políticas para que alcancemos el equilibrio fiscal, cumpliendo con la reducción del déficit fiscal y llegando al 1,3% el año que viene, y alcanzando el equilibrio fiscal en el 2020”.

El mandatario de Río Negro Alberto Weretilneck afirmó que “las provincias hemos tomado nota de la imperiosa necesidad que tiene el país de alcanzar el equilibrio financiero, y estamos contribuyendo desde nuestro lugar para cumplir esas metas. Es el momento de que las provincias, sobre todo aquellas que hemos avanzado para alcanzar el equilibrio económico financiero, apoyemos las medidas del Gobierno Nacional para lograr su meta. Vamos a trabajar en conjunto para consensuar cuál va a ser el mejor camino, más equitativo para lograrlo sin desatender a los sectores más vulnerables”.

Desde el oficialismo, el mendocino radical Alfredo Cornejo pidió que “los gobernadores apoyen el compromiso del gobierno nacional de reducir el déficit, como lo ha hecho Mendoza, que ha logrado equilibrar el déficit”.

Desde Jujuy, Gerardo Morales planteó que “están abiertos los espacios de diálogo para consensuar el mejor camino a seguir, privilegiado equidad e intereses de los sectores expuestos a situación de vulnerabilidad”.

Por su parte María Eugenia Vidal planteó a “todos” a “trabajar juntos con el gobierno nacional todos los gobernadores en un acuerdo que nos permita cumplir la meta del 1,3% para el año que viene, eso nos va a dar tranquilidad a todos. Tenemos que ponernos todos de acuerdo y poder ordenar definitivamente las cuentas nacionales en 2020, eso nos va a dar más tranquilidad, más trabajo y menos inflación”.

“Cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que los mercados lo discuten, les decimos sí, lo vamos hacer”, afirmó el Presidente en Entre Ríos.



PJ dialoguista

El presidente del bloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto, señaló que “vamos a trabajar con responsabilidad y esto requiere de un proceso de acuerdo federal”. Por su parte el diputado massista Marco Lavagna dijo: “hay algunos consensos que son básicos. Tenemos que lograr el equilibrio fiscal como está previsto”. Son “señales a los mercados” sobre la viabilidad del ajuste. Sin el peronismo “dialoguista”, el presupuesto 2019 no tendría acuerdos políticos para su sanción y las consecuencias financieras podrían repetir experiencias ya padecidas.

“Corsi et ricorsi”

La historia no avanza de forma lineal, al menos por estas horas en la Argentina. Para los millenials la escena es nueva; para los que recuerdan el principio del fin del gobierno de Fernando De la Rúa, la Casa Rosada intentando convencer a los gobernadores peronistas para que apoyen el ajuste “porque si no el Fondo no desembolsa la ayuda”, pone “los pelos de punta”. No mucho tiempo después hubo en el país un cambio traumático y trágico de gobierno, y provincias emitiendo cuasimonedas.

Christine al teléfono

La directora del FMI sugirió que el presidente del BCRA, Luis Caputo, no vijae de urgencia a Washington. Habló con el presidente Macri y puso a disposición los técnicos del Fondo. Caputo quiere volver a ofrecer grandes cantidades de dólares de las reservas para contener la corrida que se volvió a desatar; el acuerdo firmado hace pocos días con el Fondo lo impide; también se cae si la pauta inflacionaria supera el 30 % este año, y con el dólar desatado eso podría suceder.

Fuente: El Litoral