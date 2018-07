Provincia y Nación afinan el monto del déficit previsional

La provincia está cerca de firmar un acuerdo con Anses para establecer de qué manera la Nación financiará el déficit previsional de Santa Fe correspondiente a 2017. La negociación se había iniciado a fines del año pasado, y buena parte del tiempo se consumió en un intercambio de documentación: la Caja enviaba información sobre la historia laboral de sus beneficiarios, Anses hacía devoluciones e insistía en reclamar datos complementarios. El arduo y minucioso trabajo de recopilación -mérito del personal del organismo previsional- concluyó hace tres semanas. Entones, Anses dio el visto bueno, y comenzó a avanzar concretamente en la simulación del déficit que Santa Fe hubiese tenido, si su régimen jubilatorio hubiese permanecido en la órbita nacional. Las tratativas son una derivación de la Ley Nacional de Reparación Histórica, en la que el gobierno central se comprometió a enjugar parte del resultado negativo de aquellos organismos previsionales no transferidos. El monto de dicho aporte surgiría de una “simulación” del déficit, en función de cinco parámetros -edad, años de aporte, condiciones de acceso al beneficio, movilidad y determinación inicial del haber- establecidos por Anses, que permitirían determinar el grado de armonización del sistema provincial respecto del nacional. Allí estuvo la otra sorpresa (positiva) para Santa Fe, ya que el resultado preliminar de esa simulación arrojó prácticamente la misma cifra del déficit que efectivamente tuvo la Caja. Ello significa que si el poder político da su aval, la Nación financiará prácticamente todo el rojo previsional de 2017 que ascendió el año pasado a 4.239 millones de pesos.



Avance



En diálogo con El Litoral, el secretario de Hacienda de la provincia, Pablo Gorban, confirmó “el avance” de las gestiones desde el punto de vista técnico. “Hubo muchas idas y vueltas -recordó-. Anses había empezado a trabajar de una forma con simuladores de hace muchos años, pero era un sistema demasiado arcaico. Hubo datos que hasta se tuvieron que trabajar a mano. Después se dieron cuenta de que había que actuar de otra forma. Eso fue lo que más tiempo llevó”.



El funcionario contó que habiendo concluido “positivamente” la etapa de recopilación de información, Anses procedió al envío del modelo de convenio que permitirá definir de qué manera Santa Fe comenzará a recibir el dinero para financiar el déficit.



“Se trata del modelo estándar que se firma con todas las provincias. Allí se establece monto, cuotas a pagar y de qué manera. Desde Anses nos plantean que ahora sólo resta una delegación presidencial para poder cerrar y avanzar con la firma”, comentó.



Hasta aquí, la única provincia que cerró su negociación fue Córdoba, y bajo circunstancias políticas especiales porque fue casi en paralelo con el Consejo Fiscal. Hay otros estados con gestiones avanzadas, como Formosa y La Pampa.



En cuanto al monto que Nación aceptaría financiar, Gorban confirmó que es prácticamente idéntico al déficit real. Ello es un dato alentador; inicialmente y teniendo en cuenta que Santa Fe no posee todos sus parámetros armonizados, se estimaba que de los 4.200 millones de déficit, sólo se cubriría un 80% con fondos nacionales. Pero de la simulación surgió una compensación. “La cifra a la que ellos arriban concuerda prácticamente con el déficit que habíamos estimado. Y esto es así porque si bien tenemos un parámetro no armonizado que es el 82% móvil, también tenemos un aporte de tres puntos más; Nación tiene el 11% y nosotros el 14. Por lo tanto, esa diferencia compensa”, explicó. Gorban celebró que “la simulación nos dio muy bien”, aunque aclaró que para acordar ese monto (4.239 millones de pesos) resta el aval político del presidente.



“Anses ratificó esa cifra, y el tema estaría cerrado en términos técnicos. Es difícil cambiar un número de este tipo porque tiene toda una fundamentación. Estamos satisfechos con el número pero hasta que no esté el OK político, no podemos arriesgar”, sostuvo.



Pasado y futuro



La negociación que está a punto de cerrarse es sólo por 2017. “Nos preocupa ya 2018 -advirtió Gorban- porque Nación dice que quieren terminar la discusión con todas las provincias sobre el ejercicio pasado, y luego arrancar con el que está en curso. Pero hay provincias que están atrasadísimas”, planteó.



El funcionario recordó que Santa Fe había estimado contar ya a comienzos de año con estas partidas, pero en virtud de las demoras, no se percibió un solo peso. “Lo único que tenemos es una cuota fija establecida de 129 millones por mes que surgió de una reglamentación de Ansess durante 2017 y se fijó por ley en el Consenso Fiscal”, recordó.



Asimismo, y consultado sobre la deuda histórica que Anses mantiene con la provincia teniendo en cuenta que los últimos fondos se habían recibido en 2006, Gorban dijo que ello es parte de un reclamo, pero que no está incluido en la presente negociación.



“Esa deuda histórica representa 8.361.343.000 pesos, sin incluir el déficit 2017. Está planteado, pero no hay ningún mecanismo previsto para que eso se salde”, concluyó.

Fuente: El Litoral