Por la devaluación, clínicas y sanatorios hablan de un 40% de aumento en insumos

La escapada del dólar impacta en aquellos sectores que están vinculados con el valor de esa moneda. La salud no es ajena a esa situación y desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios hablan de un incremento en algunos insumos cercano al 50 por ciento.



Aseguran que los precios "ya se están trasladando" y destacó que hubo muchas empresas que estaban realizando provisiones "sin precio" y apuntó: "No sabemos cuánto lo van a facturar en los próximos días".



Incluso, señalan que los costos en algunas prestaciones serán superiores a la suba del dólar, de más del 40 por ciento. Aclaran que si bien de la crisis nadie escapa, en el sector de la salud no se puede "economizar" y por lo tanto el impacto es mucho mayor.



Carlos Abraham, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, sostuvo que no es sencillo "ajustar" en salud. "Se nos hace muy dificultoso pensar en recortar o qué es lo que podemos ajustar. El tema es de qué forma se hace el ajuste. Porque los productos que nosotros necesitamos son indispensables. No es que uno pueda comprar segundas marcas. Hay mucho oligopolio en salud donde los productos son de determinadas marcas, son importados y no tenemos opciones de segundas marcas", describió en declaraciones a la emisora LT10.



Definió a la situación como "compleja" y que ya han iniciado conversaciones con las obras sociales a fines de ver si se pueden actualizar algunos valores.



Abraham dijo que en algunas áreas, el ciento por ciento de los insumos son importadores y por lo tanto tienen precio dólar. Si bien reconoció la estabilidad que comenzó a tener la divisa estadounidense, recordó: "Se estabilizó 40 por ciento más alto. Eso indefectiblemente se va a trasladar a precios en salud, ya se está trasladando".