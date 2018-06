Santiago, el pulpo Paul de San Juan

"Voy a hacer mi pronóstico de mierda: hoy perdemos 3 a 0 con Croacia, pero Nigeria le gana a Islandia y en la última fecha le ganamos de pedo a los africanos con lo justo. Lo vi en un sueño", cuenta por milésima vez Santiago Staiger, una especie de visionario sanjuanino que primero compartió el mensaje en Facebook para sus amigos y después, por sugerencia de ellos, lo abrió para todos.

Desde entonces no para de recibir mensajes de réplica. El pronóstico ya fue compartido unas 50.000 veces y el contador se acerca a los 30.000 me gusta.

En el mundo "feisbuquero" ahora se generó una disputa entre Santiago y Sebastián Mario, un porteño que fue mucho más lejos y proyectó a Argentina en la final. Y si no miente ni editó su posteo, lo predijo en abril.

Sebastián dice que Argentina goleará a Francia, que Argentina se instalará en semifinales porque las otras potencias serán eliminadas y que llegará a la final.

En un posteo posterior le recomienda a Armani que se quede parado porque el penal que le patearán en plena final irá al medio.

Mucho más humilde en su propuesta y sus pretensiones, le reconoció a Cadena 3 que no lo puede creer.

"Lo vi con mis amigos y no puedo hablar, me duele la garganta de tanto gritar. Lo viví con muchos nervios, como lo vivimos todos. No caigo todavía", en relación a la angustiante clasificación argentina a los octavos de final.

"Zafé porque si no se daba me iban a putear de todos lados. Espero que la selección empiece a jugar mejor. El sufrimiento ya lo vivimos, ya pasó lo peor, ahora espero que se revierta todo", razona Santiago que, a diferencia de Sebastián, no se anima a ir más lejos con sus pronósticos.

Será hasta que sus amigos se lo pidan. Antes del sábado.