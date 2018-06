Hockey - Victoria del Primer equipo ante Paracao

El andar del “Verde” viene siendo formidable y la racha goleadora, 53 tantos a favor y la gran labor defensiva, sólo 2 en contra, lo posicionan de gran manera de cara a los play off que se vendrán.

La cuenta en la tarde de este miércoles la abrió Delfina Imhoff y luego también llegaron los goles de Agostina Acosta, Guillermina Baldesarre, Pamela Domínguez y Abril Beltramino.

El próximo sábado CRAR estará recibiendo a El Quillá B en el pendiente de la fecha 2.

En el juego de Reserva el elenco rafaelino perdió 2-1 (gol de Agostina Acosta) y quedó a un punto del líder, El Quillá B.

El resto de los resultados de la jornada de hoy:

Quinta: Paracao 3 vs CRAR 3 (Catalina Medrán x 2 y Abril Beltramino).

Sexta: San Benito 0 vs CRAR 4 (Pierina Stucky x 2 y Catalina Schiavi x 2).

Séptima: San Benito 0 vs CRAR 2 (Guillermina Astudillo y Maitena Dubas).

Sub 12: San Benito 0 vs CRAR 0