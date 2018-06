Con los pergaminos offshore para ser ministro

El casting de la Casa Rosada para elegir ministros y secretarios es infalible: el flamante titular de Energía, Javier Iguacel, figura en los Paradise Papers. Las actividades offshore del funcionario están vinculadas a su paso por Pluspetrol, una petrolera de capitales argentinos donde se desempeñó hasta mayo de 2015. La docena de archivos identificados por PáginaI12 en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, vinculan a Iguacel con Pluspetrol Angola Corporation de Islas Caimán. El ex titular de Vialidad Nacional no es director ni accionista de la compañía montada en la guarida caribeña sino que estuvo encargado de sus operaciones a través tres poderes de abogado. Otorgados entre 2012 y 2014, los documentos lo autorizan a desarrollar un vasto conjunto de actividades legales, bancarias y financieras en nombre de la offshore. La presencia offshore del funcionario se extiende hasta seis meses antes de su alejamiento de la petrolera para iniciar su acelerada carrera en la política como precandidato a intendente por el PRO en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento.

El ingeniero Iguacel se convirtió en el cuarto funcionario jerárquico del gobierno de Mauricio Macri presente entre los 13,4 millones de documentos que dieron forma a la megafiltración de información financiera revelada en noviembre de 2017. La investigación expuso el entramado de empresas en Islas Caimán utilizado por el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, para manejar el fondo de inversión Noctua que fue omitido en sus declaraciones juradas. Los registros de la firma de abogados Appleby mostraron que el titular de la AFIP, Leonardo Cuccioli, posee acciones en dos fondos de inversión de Islas Caimán y fue director de una offshore establecida en Bermudas. El tercer representante del “mejor equipo de los últimos cincuenta años” mencionado entre los Paradise Papers es el eyectado ministro de Energía, Juan José Aranguren. El antecesor de Iguacel figura como director en dos sociedades registradas en Barbados. Las offshore Shell Western Supply and Trading y Shell Antilles and Guianas Limited están vinculadas a la trayectoria del ex funcionario en la petrolera anglo-holandesa.

La subsidiaria Pluspetrol Angola Corporation nació en 2009. La empresa establecida en las Islas Caimán ofreció a la petrolera la plataforma offshore para llevar adelante tareas de exploración en el país africano. El proyecto Cabinda Sur estuvo a cargo de Iguacel, que antes de ser ascendido a la vicepresidencia de la empresa vivió cuatro años en Angola, donde se desempeñó como Director General y Country Manager. La biografía oficial distribuida durante el fin de semana sostiene que el funcionario estuvo a cargo de “desarrollar la estrategia de negocios, la estructura del personal y logística” en ese país.

La docena de archivos identificados por este diario entre los Paradise Papers dan cuenta de las amplias atribuciones administrativas, bancarias y financieras otorgadas por la compañía caimanesa a Iguacel entre 2012 y 2014. El funcionario no respondió las consultas de PáginaI12. El documento utilizado para extender esas capacidades se denomina “poder de abogado”. Las megafiltraciones expusieron que es un extendido instrumento utilizado por los verdaderos dueños de las empresas offshore que pretenden ocultar su identidad a las autoridades correspondientes ya que sus nombres no figuran en los documentos oficiales.

La primera mención al flamante ministro de Energía se remonta a julio de 2012 cuando la empresa lo designa como su “abogado de hecho”. El poder otorgado a Iguacel lo “autoriza para representar (sin limitaciones) a la compañía con la autoridad para realizar todos los actos y firmar, ejecutar y entregar cualquier documentación”. Entonces, una de las necesidades de la compañía era cambiar su domicilio en Luanda. Las actas están selladas y firmadas en las Islas Caimán por la propietaria de Pluspetrol Angola Corporation que, como no podía ser de otra forma, es otra sociedad offshore montada en el mismo paraíso fiscal con el nombre Pluspetrol Resources Corporation. “Todo es legal. El fue representante legal de la subsidiaria de Pluspetrol en Angola pero jamás apretó un botón para realizar una operación o mover dinero de una empresa de la petrolera en Islas Caimán”, explicó a este diario Lucas Logaldo, que acompañará a Iguacel como su Jefe de Gabinete en Energía.

La documentación analizada muestra que la estructura de mamushkas montada por la petrolera para administrar sus operaciones incluye sociedades en, por lo menos, nueve paraísos financieros: Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Antillas Holandesas, Curazao y Islas Caimán. Así figura entre los registros de accionistas de Pluspetrol Resources Corporation para 2011.

La controlante de la petrolera es Edith Rodríguez, que junto con sus hijos controla el 70 por ciento de la compañía. Con un patrimonio estimado por la revista Fortune en 2000 millones de dólares, la empresaria ostenta la séptima fortuna del país. La viuda del petrolero Luis Alberto Rey es la mujer más adinerada de la Argentina y, como miembro de la élite económica local, una activa usuaria del mundo offshore. Las anteriores dos filtraciones de información financiera, Panamá Papers y Bahamas Leaks, mostraron que el uso de sociedades offshore es una práctica extendida entre los dueños de grandes petroleras que operan en el país como Pan American Energy, Petrobras, Exxon, Petrolera San Jorge, Pérez Companc, Bridas y Puma.

Los documentos de la firma Appleby identificados por este diario muestran que el segundo poder de abogado designó a Iguacel como representante legal ante “cualquier institución financiera o bancaria” para realizar operaciones como “abrir y cerrar cuentas o depósitos en entidades financieras en cualquier ciudad del mundo”, “retirar fondos del banco”, “emitir o aceptar garantías, hipotecas, bonos y cualquier documento de crédito”, “solicitar toda clase de préstamos en moneda local o extranjera”, “alquilar cajas de seguridad, abrirlas y administrar su contenido”, “adquirir pólizas de seguros”, “prestar dinero” y “ofrecer avales”, entre otras actividades. El ex titular de Vialidad Nacional no es el único beneficiario del poder de abogado otorgado en agosto de 2012. Las atribuciones se extienden a otros trece directivos argentinos y británicos de Pluspetrol. El tercer poder de abogado de la petrolera radicada en Islas Caimán fue otorgado a Iguacel en noviembre de 2014, apenas seis meses antes de que el empresario diera el salto a la política como precandidato del PRO en Capitán Sarmiento.

Fuente: Pagina12