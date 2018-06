El capitán vikingo que no le teme a Messi

Islandia es la cenicienta de esta Copa del Mundo. El seleccionado que representa al país con menor población de los que están en Rusia. Clasificó legítimamente ganando el grupo de las eliminatorias europeas, terminando delante de Croacia, el siguiente rival argentino en el Grupo D. Y en este país donde el fútbol parece que no despertara grandes pasiones, se llevan la simpatía de todo el mundo. Seguramente en la cita de mañana en Moscú ante el equipo de Jorge Sampaoli tendrá muchos hinchas circunstanciales. Pero, ¡ojo!, ya hicieron historia y van por más.

No quieren estar de paso y son hombres de fe. Así lo manifestó el capitán europeo Aron Gunnarsson, que sabe que estarán ante el mejor jugador del mundo y cree que tienen cómo anularlo. No dijo cómo, obvio, pero sí hizo una comparación a tener en cuenta. En la última Eurocopa 2016 "si pudimos contener a Ronaldo, ¿por qué no a Messi?"

Gunnarsson se hizo más conocido aún en estos días por un enorme tatuaje en la espalda con la bandera de su país y cuando lo consultaron ayer por el tremendo rival que deberán enfrentar no dudó en señalar a Messi como la clave de cualquier estrategia. Y tiene confianza de que podrán anularlo, única manera de que Islandia pueda sorprender en el estreno.







Gunnarssoncon se hizo tatuar la bandera de su país en la espalda.



En el Eurocopa 2016, en el inicio del Grupo F, Islandia arrancó empatando 1 a 1 con Portugal y luego clasificaría como segundo, mientras el seleccionado del gran CR7 quedaba eliminado en primera ronda. "Una de las tareas más grandes es contenerlo, porque es posiblemente el mejor jugador atacante del mundo. Pero Logramos hacerlo con Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, ¿por qué Messi debería ser un problema en el Mundial?", dijo seguro.

Y lanzó además una pregunta desafiante: "Jugaremos contra los mejores del mundo y los respetamos. Ahora, ¿ellos nos respetan?". Además, fue por más y agregó: "Subestimarnos puede ser un error, sino pregúntele a Inglaterra", al que eliminó en octavos de final de esa misma Eurocopa". Y para cerrar su mensaje esperanzador, cerró con un "no vamos a defraudar a nuestra gente".

Fuente: La Capital