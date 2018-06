Entregaron los primeros cascos a quienes obtuvieron la licencia

La entrega se llevó a cabo en la sede donde funciona el Departamento de Licencias de Conducir, y contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Eduardo López, quien junto a personal de Protección Vial y Comunitaria acompañaron a los nuevos conductores en la finalización del trámite.

Los cascos que se comenzaron a distribuir, forman parte del convenio firmado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a partir del cual la Municipalidad ya recibió más de 400, y que formarán parte de las próximas entregas.

El objetivo es tener una herramienta más para continuar generando mecanismos de concientización en torno al uso de los elementos fundamentales para la conducción en los jóvenes. Desde el municipio se considera fundamental adoptar medidas y cambios de hábito que permitan generar conciencia acerca de la obligatoriedad del uso del casco.

Gerardo Tapper, uno de los padres de los jóvenes que recibieron su licencia, acompañó también esta entrega y destacó la relevancia de que toda la comunidad se comprometa en la preocupación por la seguridad vial.

"Me parece muy importante que cada vez que salgas uses el casco, porque está en juego tu vida. En casa ya veníamos charlando de que no iba a poder usar la moto si no lleva el casco. De a poco me parece que hemos ido tomando conciencia. Lo que pasó con el cinturón de seguridad, va pasando también con el casco. Y estas iniciativas por supuesto que suman", opinó.