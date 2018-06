La EPE no cambiará su forma de facturar el alumbrado al municipio

Además el gobernador dijo que aún no recibió un pedido del intendente José Corral para mantener una reunión y que cuando eso suceda se la concederá. Dijo que hace más de 20 años se viene facturando de la misma manera y que eso nunca fue objetado por el municipio.

El gobernador, Miguel Lifschitz, se refirió a la polémica por la facturación del alumbrado público que hace la Empresa Provincial de la Energía (EPE) a la Municipalidad de Santa Fe. En los últimos días el intendente de Santa Fe, José Corral, decidió terminar con el convenio que el municipio tenía con la EPE por el cual la empresa le cobraba el consumo de energía del alumbrado público a los usuarios y hacerse cargo de ese pago. Pero ante las abultadas facturas que le llegaron esta semana, Corral dijo que no pagará lo que no corresponde y pidió públicamente tratar el tema con el gobernador.

Este sábado por la mañana Lifschitz asistió a la asunción de Sergio Fenoy como arzobispo de Santa Fe y dijo que si Corral le pide una reunión se la va a conceder y que hasta el momento eso no sucedió. "Desde luego que siempre estamos en contacto. No hace falta ni siquiera una nota basta con un llamado telefónico. Pero la energía tiene un costo y si no la paga el usuario, como lo venía haciendo hasta ahora, lo tiene que hacer el municipio", advirtió.

"Lo que le estamos facturando al municipio es exactamente lo mismo que le facturábamos a los vecinos durante todos estos años, más de 20 –el convenio entró en vigencia en enero de 1996–, y eso nunca mereció una objeción de parte de la Municipalidad. O sea que vamos a mantener el mismo criterio, ni más ni menos", aseguró Lifschitz.

Por otra parte, el gobernador anunció: "Además le hemos ofertado a la Municipalidad colocar medidores en distintas zonas de la ciudad para constatar efectivamente cuál es el consumo real. Mientras eso ocurra vamos a sostener el mismo criterio que en los últimos 20 o 25 años".

Grandes diferencias

El viernes por la tarde el intendente se reunió con un grupo de concejales y luego del encuentro dijo en ronda de prensa que según los cálculos del municipio el consumo de energía de la ciudad de Santa Fe en el alumbrado público "en el peor de los casos" podría estar en 30 millones de pesos. Sin embargo, esta semana le llegaron las primeras dos facturas –por abril y mayo–, una por 10 millones y otra por 11 millones de pesos. Si se anualizan esos valores el Ejecutivo municipal debería desembolsar cerca de 120 millones de pesos al año, una cifra cuatro veces superior a la estimada por los técnicos del municipio.

"Vamos a pagar, pero lo que corresponde", repite el mandatario local desde el mismo momento en que recibió las boletas. "Hay un estudio de la Universidad Tecnológica hasta el 2009, les mostramos a los concejales la actualización con todas las obras que hizo el municipio, una por una, contando foco por foco las que se agregaron y descontando, por supuesto, el ahorro que significan las lámparas led. En 2009 no teníamos ninguna y hoy tenemos 5.000, principalmente en las avenidas que son las que más consumen", argumentó al finalizar el encuentro con los ediles.

Según Corral, eso significó un ahorro que se traduciría en un consumo de unos 2.600.000 kilovatios mensuales, mientras que la EPE plantea que el alumbrado público de Santa Fe demanda más de cuatro millones de kilovatios. "Esa a todas luces es una cuenta equivocada y nosotros no la vamos a pagar", dijo Corral quien aseguró que cuidará el presupuesto municipal.

Fuente: AgenciaFe