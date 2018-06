"Campeón mundial y femicida", la placa que arrancaron del monumento a Monzón

El lunes la ciudad de Santa Fe amaneció con uno de los monumentos de mayores dimensiones de la provincia intervenido con un recordatorio: "Carlos Monzón: Campeón mundial y femicida". El mensaje estaba en una placa adherida a la estatua del boxeador en la Costanera, en el barrio Guadalupe. Sin embargo, este martes a las 13.15 aproximadamente fue removida con violencia por desconocidos.

Sobre el hecho que hayan arrancado de manera violenta a la placa, una de las integrantes de Les Subfluviales –que prefirió mantener su identidad resguardada a partir de las amenazas que recibió la agrupación– expresó en UNO Santa Fe: "Lamentamos que la sociedad no lo pueda aceptar, que hayan ido a retirarla. No sabemos quién fue, si las autoridades o la gente que nos amenazó por redes sociales de manera muy violenta".









"La colocamos el fin de semana y estábamos muy angustiados porque pensamos que no iba a sobrevivir ni siquiera al domingo. Y que haya llegado a estar hasta el martes, que lo hayan levantado los medios y que haya sucedido todo lo que sucedió, para nosotros es más que suficiente, era lo que queríamos. Como colectivo usamos las herramientas artísticas que teníamos disponibles para poner sobre tela de juicio una verdad. Nuestra misión está completa, por ahora no vamos a realizar más nada en el monumento", agregó.



Sobre las agresiones que recibieron indicó: "Así como gran parte de la ciudad repudia que pusimos la placa, nosotros repudiamos la mentira, el ocultamiento y la violencia. Es significante que no puedan ver una realidad, que no puedan permitir que alguien que pasa ahí por primera vez se entere que Carlos Monzón fue un campeón mundial pero también fue un femicida".



"No aceptar esa realidad es que se siga ocultando, seguir escondiendo debajo de la alfombra. Y las mujeres ya estamos cansadas de eso, y gran parte de la sociedad que acompaña al movimiento feminista también. Esas acciones de recorte y de vanagloriar a un hombre que fue campeón, sin tener en cuenta el femicidio de Alicia, haciendo un monumento post mórtem de él y de ella, poscondena, quiere decir que lo construyeron a sabiendas de quién era esa persona, y eso hay que decirlo. Y al que no le guste, lo va a ocultar e ir a arrancar la placa como lo hizo".

Carlos Monzón fue campeón mundial de boxeo y el 14 de febrero de 1988 asesinó a Alicia Muñiz, una modelo que había sido su pareja y madre de su hijo Maximiliano.











Fuente: Uno Santa Fe