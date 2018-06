Importante despliegue del operativo de seguridad por el Super TC 2000

El operativo de seguridad por la llegada del Super TC 2000 mostró un importante despliegue a lo largo de todo el fin de semana y, si bien el marco de público fue muy numeroso, no se registraron mayores inconvenientes.

El trabajo coordinado entre personal de distintas fuerzas y dependencias públicas de la ciudad se desarrolló desde la tarde del viernes hasta las primeras horas de la tarde del domingo, donde se concretó la desconcentración del público.

Las tareas realizadas incluyeron controles tanto en los accesos al circuito como en los accesos a la ciudad y las calles principales. Además, se custodió el orden público dentro del Autódromo Ciudad de Rafaela y se acompañó el normal desarrollo de la competición.

Según lo informado desde Protección Civil Municipal, no se registraron mayores problemas y no hubo que lamentar accidentes. De acuerdo a los registros suministrados por las distintas fuerza, hasta el horario en que se supervisó la salida del público, tanto en la ciudad como en la ruta, no se detectaron problemas.

Diego Álvarez, Jefe de Protección Civil Municipal, consideró que el balance de lo actuado fue "positivo" y destacó el trabajo conjunto realizado entre los diferentes actores que contribuyeron a garantizar la seguridad del evento. Además, estimó que fueron más de 10 mil personas las que pasaron por el Autódromo local.

Cabe destacar que el operativo contó con la participación de persona de Gendarmería, Unidad Regional V de Policía, Protección Vial y Comunitaria, Servicio de Emergencias 107 y Guardia Urbana Rafaela.