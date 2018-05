Lanzamiento de "Rafaela Impulsa"

Este jueves, se llevó a cabo el lanzamiento de una nueva convocatoria del programa para emprendedores de la ciudad "Rafaela Impulsa", que lleva a cabo la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales y la Subsecretaría de Economía Social y Empleo.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete, Marcos Corach; y la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia. Se realizó en el salón de juegos "Viva la Pepa" y participaron emprendedores que fueron beneficiados con créditos del Programa para que compartan su experiencia.

"Rafaela tiene una historia comprometida con la educación y el trabajo. Hace 136 años que fuimos formados y el trabajo y la educación nos marcaron como ciudad. Nosotros tenemos que seguir con ese ADN propio, cultural, que viene de nuestros abuelos y lo tenemos que proyectar al futuro", declaró el Intendente.

Además, manifestó: "Estamos en un país en donde no es fácil llevar adelante un proceso con los vaivenes que tenemos. En los momentos en donde todo en la economía se recorta, creemos que es ahí cuando más hay que salir con la obra pública, con el acompañamiento al empleo, a los emprendedores, porque sino termina muriendo lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo".

También contó que "cuando la gente se me acerca me dice que necesita ayuda, que no quiere que le regalen nada sino que los ayuden a trabajar. Por eso desde el municipio buscamos acompañar a aquel que quiere trabajar. Y de ahí surge el nombre del programa Rafaela Impulsa. Estos créditos son un impulso para poder pegar un salto que seguramente, con lo propio, no se pudiese hacer".

"Tenemos 123 emprendimientos a los cuales les hemos otorgado un crédito y un 90 por ciento de recuperación. Esto habla de que los proyectos siguen con vida, avanzando. Es una sociedad entre el Estado local y los emprendedores. No tenemos un banco y no tenemos la capacidad financiera para que esto se replique con más fondos, pero esta ayuda que estamos ofreciendo no es poca", remarcó.

Otro de los aspectos que destacó es que "hay muchas mujeres emprendedoras y eso está muy bueno. Tenemos un altísimo porcentaje de desempleo en las mujeres y que sean ellas quienes emprenden, es un dato muy positivo para el Programa".

Finalmente, les agradeció por "el esfuerzo, no es momento simple para emprender pero cuenten con nosotros, no le tengan miedo al municipio. Estamos en un proceso de salir a buscar a la gente con el programa Rafaela en Acción porque hay barreras que no se terminan de atravesar y hay muchas cosas que el Estado local ofrece y se pueden aprovechar".



Datos específicos de Rafaela Impulsa

Durante el mes de junio se recibirán solicitudes de los créditos. Los interesados deberán presentarse en el tercer piso del edificio municipal donde, además, recibirán un asesoramiento personalizado.

El monto que se otorga es hasta 12 salarios mínimo, vital y móvil con una devolución en cuotas de hasta 24 meses y 3 meses de gracia. Los créditos pueden tener como destino la compra de herramientas, equipamientos, insumos y mejoras de infraestructura.

El interés queda definido de la siguiente manera: cuando el crédito se devuelve en 12 cuotas, es del 6%, y cuando es en 24 cuotas, el interés es del 18%.



Modificación de este año

Este año, se modificó la Ordenanza que habilita la implementación del programa. La Ordenanza Nº 4942 constituyó el Fondo Rotatorio. La misma establece que el fondo se conforma en un 10% con el dinero proveniente de las multas de tránsito; y el resto por el recupero de préstamos otorgados en cumplimiento de la Ordenanza Nº 4655; la devolución de los créditos otorgados por el Fondo más los intereses; recursos que destine el municipio de acuerdo a adecuaciones presupuestarias; subsidios, aportes y préstamos recibidos por el municipio; legados o donaciones que el municipio reciba.

El Fondo Rotatorio tiene un objetivo solidario y apunta a que el programa sea sustentable en el tiempo. Uno de los principios que inspiraron su creación es que, a diferencia del crédito bancario habitual, está basado en la solidaridad y el compromiso de pago de los emprendedores.

"Nos planteamos cómo podíamos generar un fondo propio. El fondo de Rafaela Impulsa, hasta que se aprobó la nueva ordenanza, estaba compuesto por un porcentaje del un fondo de multas que se destinaba a fomentar el desarrollo económico de la ciudad. Ante el alto nivel de recupero de cuotas, propusimos la posibilidad de que este fondo se transforme en rotatorio porque sus principios son otros: Un Estado que presta dinero para apostar al desarrollo pero también que cuida el dinero que es de los rafaelinos, que se logra gracias al aporte, las obligaciones, las tasas, los servicios que el municipio brinda", detalló la Subsecretaria de Economía Social y Empleo.

Por otro lado, "a los emprendedores se les presenta el desafío de la solidaridad, del compromiso de pago porque en la medida que se devuelvan los aportes, eso impacta en el fondo y en la posibilidad de nuevos créditos para otros".

Y cerró anunciando que en esta convocatoria, "vamos a priorizar a las personas que no tengan un trabajo estable".