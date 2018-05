¿Cómo prevenir el frío y como cuidarnos?

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con Protección Civil brindan una serie de recomendaciones a toda la ciudadanía ante la llegada del frío.

Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe, bronquiolitis, bronquitis y la neumonía, es importante que tengan todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal anual para los grupos con mayor riesgo, y está disponible de manera gratuita en el vacunatorio, hospital y centros de salud públicos.

Los grupos de riesgo son: embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses, personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas condiciones, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, adultos mayores de 65 años y personal de salud.

Además es importante, lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales, ventilar todos los ambientes a diario, no fumar y mantener los ambientes libres de humo, no automedicarse ya que el consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.



Es de suma importancia cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.



En casa, es necesario controlar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los artefactos: calefones, termotanques, estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores, faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, braseros.



Existen distintos signos que muestran que un artefacto no está funcionando bien, es por eso que es recomendable revisar la conexión por un gasista matriculado, comprobar que la llama de estufas y hornallas sea siempre de color azul, si es anaranjada es señal de mal funcionamiento.



De la misma manera, es adecuado comprobar que los ambientes tengan ventilación hacia el exterior, dejar siempre una puerta o ventana entreabierta, tanto de día como de noche. Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y apagarlas fuera de la casa. No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente. No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.