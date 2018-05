Sujeto detenido

Se detuvo a un sujeto de 31 años sobre el que pesaba un pedido de detención.

Efectivos policiales que se encontraban de recorrida en prevención de ilícitos y/o contravenciones que pudieran suceder procedieron a trasladar a un individuo por averiguación de sus antecedentes desde la intersección de Av. E. Salva y Ayacucho.

En sede policial se constató que sobre el mismo pesaba pedido de detención de fecha 24/04/18, por causa ABUSO DE ARMA Y PORTACIÓN INDEBIDA DE ARMA DE FUEGO, ordenado por la Fiscalía No 5 de esta ciudad, requerido por Comisaria No 13. Se procedió a la detención del sujeto y a su

traslado a la Seccional No 13 a los fines pertinentes.



Labor realizada por personal policial del Comando Radioeléctrico de Rafaela

URV.-