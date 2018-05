Aumenta el faltante de productos en las góndolas de supermercados

La mitad de los productos que no están en realidad son decisiones arbitrarias de retrasar su reposición. Un informe que analizó comercios de todo el país determinó un aumento interanual y en los últimos días, la no entrega por parte de proveedores marcó un importante registro.

De acuerdo al Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola (FMG) realizado por GS1 Argentina en colaboración con la Cadena y Proveedores del sector de Consumo Masivo -el primero de 2018- se detectó el aumento de la falta de productos disponibles para los consumidores en los distintos tipos de tiendas.

Mientras que en el cierre de 2017 el faltante de mercadería fue de 3,89%, en el primer trimestre de este año es de 4,77%: los datos además reflejaron que la mitad de estos faltantes ocurren por la no reposición de estos productos en las góndolas, sobre todo bebidas (5,2%), alimentos (4,8%), cuidado del hogar (4,7%) e higiene personal (3,8%).

El estudio reproducido por BAE Negocios, se realizó en 23 ciudades del país sobre 8200 productos de diferentes categorías, en 161 locales de 7 cadenas comerciales, además de datos recavados de 16 proveedores.

De acuerdo a las consultas de marzo de 2018, las cadenas explicaron sobre las causas que 48,09% fueron registros por mercadería no repuesta en góndola, 23,61% porque el local no ajustó el inventario y un 16,65% de casos donde el proveedor no entregó el producto. Es importante sumar además que en estos últimos días, la falta de entrega de productos por parte de los proveedores se agravó, tal y como reflejaron las respuestas de varias cadenas.

Entre las respuestas de los consumidores, un 14% admitió no haber encontrado el producto que fue a buscar, y las categorías con mayor frecuencia de faltante son alimentos 43%, bebidas 21%, higiene 21% y cuidado del hogar 15%.

Respecto al comportamiento de los consumidores, el estudio indica que si no encuentra el producto que busca, el 38% decide no comprar o ir a otro negocio. La tendencia de los anteriores encuestas se continúa, por lo que ante un faltante, alrededor del 40% de los consumidores, no realiza la compra.

Sobre el comportamiento de los clientes, la consulta descubrió que un 32% de los consumidores decide "castigar" a la marca, comprando otra de la competencia, un 20% se queda con otro tipo de presentación -ya sea de envase, medida, o variedad- un 12% no compra ese día, 10% compra en otra tienda de la misma cadena, 9% compra en otros canales, 9% pospone la venta y 8% compra en otra cadena.