No hay clases en las escuelas secundarias públicas de la provincia

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, continúa con los actos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra del concurso de ingreso al Nivel Secundario (Resolución 1754/17). Este martes y miércoles será el turno de los docentes de escuelas de la Región IV. En tanto, este martes también titularizarán los profesores de la Región I.



Cabe recordar que en las escuelas secundarias públicas dependientes de las regionales educativas afectadas al concurso, no habrá clases en el día correspondiente al ofrecimiento. De este modo, en la Región I (con sede en Tostado) no se dictará clases este martes, mientras que en la Región IV, no habrá clases este martes y este miércoles.



El acto de ofrecimiento será en el Centro de Educación Física N° 29, ubicado en avenida Galicia 2002 de la ciudad de Santa Fe. Funcionarios de la cartera educativa atenderán a la prensa, este miércoles, a las 10 horas.



Desde el año 2008, el gobierno provincial concreta una política de titularización para docentes, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, brindando posibilidades de estabilidad laboral a miles de maestros y profesores santafesinos, mediante un mecanismo transparente como los concursos que se vienen llevando adelante desde hace 10 años.



En esta oportunidad, hay 44.819 horas cátedra en juego, además de 983 cargos. Estas cifras implican la estabilidad de alrededor de 5000 profesores que se desempeñan como suplentes o interinos en las escuelas secundarias de la provincia.



En Santa Fe se ofrecen 14.893 horas cátedra y 306 cargos. El orden de ofrecimiento es el siguiente:



>> Martes 29: todos los cargos y horas cátedras de la Región I. Y todos los cargos más las horas cátedra del orden 1 y 2 del escalafón de la Región IV.



>> Miércoles 30: las horas cátedras de la Región IV del orden 3 en adelante y hasta terminar con las vacantes.



La toma de posesión de los cargos y horas se realizará el día 1 de junio de 2018, junto con los traslados del nivel.



RECONQUISTA



Este lunes fue el turno de la titularización para la Región II con sede en Reconquista. En tanto, con la de Santa Fe culminaría el proceso de titularización que había comenzado el 16, 17 y 18 de este mes en Rosario y Rafaela.



ESTABILIDAD



El gobierno provincial lleva diez años ininterrumpidos de concursos para los niveles inicial, primario y especial; tres años para secundario; y dos años para superior. Los concursos son mecanismos que permiten a docentes interinos o reemplazantes asumir la titularidad de los cargos y horas, a los que acceden por estricto orden según la Junta de Escalafonamiento y logran, de esta manera, la estabilidad laboral en el sistema educativo.

Fuente: Uno Santa Fe