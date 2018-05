El campo le responde a Dujovne: "Que ponga el hombro y traiga la plata de afuera"

El ex titular de CRA y miembro de la Mesa de Enlace durante 2008, Mario Llambías, disparó munición gruesa contra el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Inclusive, le llegó a exigir que "haga Patria" trayendo su patrimonio del exterior y lo invierta en el país.

Como si fuera poco, Llambías, ex candidato a senador nacional en 2011 por la Coalición Cívica, cuestionó al gobierno por la suba de las retenciones al biodiesel y dijo que el ministro de Agroindustria, el ex SRA Luis Etchevehere, debería renunciar si ocurre lo mismo con las retenciones a la soja, un rumor que corrió fuertemente la semana pasada.

En declaraciones a Crónica Anunciada, por FM La Patriada, Llambías aseveró que "si queremos eliminar la pobreza, la solución no es echando empleados o aumentando las tarifas, sino aumentando la producción".



En relación a Dujovne, impulsor de la suba de retenciones al trigo y maíz y de poner un fin a la baja gradual en la soja, el dirigente agropecuario contestó: "El campo esta poniendo el 27% de retenciones de la soja en la actualidad. Dujovne pondría el hombro si trae la plata que tiene afuera para producir.El campo produce en el país, eso es hacer patria. Si hay funcionarios con su dinero afuera, tienen su derecho a hacerlo pero tienen que callarse la boca y no hablar de más".

Anteriormente, había evaluado que en el Gobierno "hay mucho funcionario que viene del área financiera y pocos del área productiva". "Hemos tenido capitales golondrina pero no vinieron capitales a producir", agregó.

Respecto del ministro de Agroindustria, dijo: "La decisión final (de no tocar las retenciones) la tuvo Macri; si no, Etchevehere se tendría que haber ido. Si lucha toda su vida convencido con argumentos sólidos y si uno no los puede hacer en algún momento se tendrá que ir".

Fuente: El Destape