Rafaela celebró el 25 de Mayo

Apenas se apagaron las luces de la sala, que se colmó de rafaelinos, en el escenario se desarrolló un baile tradicional con una pareja de danza de nuestra ciudad y luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Han pasado 208 años desde aquel primer impulso de libertad, de igualdad, de soberanía y de autonomía; aquel grito que nos dijo y nos dice que es posible una vida y un destino por fuera de las imposiciones e intereses extranjeros. Doscientos ocho años desde aquel primer deseo de no depender, de no estar atados a otra voluntad ni a otra conveniencia que no sea la de nuestra República.



Homenaje a las mujeres argentinas

Durante décadas se habló casi exclusivamente de los "hombres de Mayo", en referencia a una gran cantidad de patriotas, todos varones, que los libros y los manuales recuerdan. Pero poco se menciona la labor de las mujeres, que fue sumamente importante.

Desde hace pocos años ha comenzado a reconocerse a las mujeres que fueron protagonistas indispensables de la Revolución de Mayo, que no se limitó a los hechos de 1810, sino que se extendió durante muchos años más. Porque sabemos que luego vino la Independencia y las guerras independentistas, y posteriormente las luchas por la organización del país.

En estos tiempos en que la reivindicación por los derechos de las mujeres ha cobrado un renovado impulso. Por eso se homenajeó a las pioneras, a las que marcaron los primeros caminos, en la Argentina y en Rafaela con la proyección de un video en reconocimiento.



Nuestra patria chica

Seis años después de la Revolución de Mayo, se declaró la Independencia, cuyas batallas culminaron aproximadamente en 1825, es decir, 15 años después del inicio de la Revolución. Luego, las luchas por la organización del país se extendieron durante casi 30 años más, hasta la sanción de la Constitución Nacional, en 1853. En 1881 asomó Rafaela, nuestro pueblo, nuestra patria chica.

A 70 años de la Revolución de Mayo y a solo 30 años de la sanción de la Constitución Nacional, en este suelo que pisamos comenzaron a arraigar las primeras casas, comenzó a labrar la tierra el primer arado, se encendieron los primeros sueños. Todo alrededor de la Plaza 25 de Mayo.

En este pedazo de suelo patrio fundamos escuelas, levantamos fábricas, creamos instituciones culturales y deportivas, nos organizamos, y los medios de comunicación comenzaron a darle voz a la comunidad.



La importancia de la historia

Nuestro presente y nuestro futuro provienen de esa historia de la que debemos seguir aprendiendo. Una historia hecha de tierra, de aire, de agua y fuego. La tierra sobre la que nuestros pueblos originarios vivieron, la tierra que labraron quienes formaron estas colonias; el aire que respiramos y debemos cuidar, porque lo compartimos; el agua por la que vinieron las olas de inmigrantes; y el fuego de quienes han dado todo, hasta la vida, porque les importó más el destino argentino que la suerte individual.

Llegando al final de este encuentro, se compartió un poema y una canción salidos del alma de grandes artistas de Argentina y América que se proyectó en la gran sala del Cine Teatro Municipal, que el público aplaudió de pie, como a los abanderados de todas las instituciones de la ciudad.