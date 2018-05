Reforma: se dio el primer paso en Diputados

Este miércoles comenzó a avanzar el proyecto de necesidad de reforma de la Constitución en la Legislatura. En horas del mediodía se reunió la comisión de Asuntos Comunales de la Cámara de Diputados, dio tratamiento al proyecto y ya lo despachó a la segunda comisión de las cinco por las que deberá pasar.



A la comisión presidida por Fabián Palo Oliver (UCR-Frente Progresista) ingresaron los tres proyectos presentados –el del Ejecutivo provincial, el del diputado provincial Luis Rubeo y el de su par, Héctor Cavallero– que se debatieron y luego de más de una hora de discusión se emitieron dos dictámenes: el de mayoría, con el apoyo de los cuatro diputados del Frente Progresista que integran la comisión; y el de minoría, de la diputada Olga Coteluzzi.



En el dictamen de la mayoría se aprueba en general el proyecto de necesidad de reforma y en particular avanza sobre los artículos que refieren específicamente a la materia municipal y comunal. Básicamente son dos puntos: la autonomía municipal y la extensión de los mandatos de los presidentes comunales, que en la actualidad son de dos años.



Al terminar el encuentro, el presidente de la comisión habló sobre los resultados del encuentro con UNO Santa Fe y expresó que "será materia de los convencionales discutir qué tipo de autonomía y cuál será la extensión de los mandatos" y argumentó que se avanzó en esos puntos porque "la mayoría de los foros de intendentes y presidentes comunales de los distintos partidos políticos de la provincia de Santa Fe se han manifestado, en primer lugar, a favor de la reforma; en segundo lugar, a favor de la ampliación de los mandatos de los presidentes comunales y, también, a favor de la autonomía municipal".



"Después hay diferencias de matices –reconoció– que se resolverán en la constituyente. Hay algunos que creen que la autonomía debe ser plena, otros semiplena, otros una mixtura siendo plena para los municipios de primera categoría y semiplena para los de segunda. Pero no es la materia que debemos discutir los legisladores. Eso les corresponde a los convencionales si la necesidad de reforma se trata y se convierte en ley".



En la comisión los diputados Sergio Más Varela y Germán Baccarella plantearon que se debía discutir todo el articulado propuesto en el proyecto de necesidad de reforma. Sin embargo, Palo Oliver entiende que la comisión se debe abocar a los artículos que tocan los asuntos comunales.



"Es una diferencia de forma y no de fondo", consideró el diputado radical y aseguró que en la necesidad de otorgar la autonomía municipal y en la ampliación de los mandatos de los presidentes comunales "hay unanimidad" y aseguró que "nadie discute que los presidentes comunales deben tener un mandato de cuatro años", igual que los intendentes.



"Estamos muy contentos porque hemos cumplido un objetivo. Desde el Frente Progresista no escondemos nada, lo hemos manifestado en la comisión. Yo soy un convencido de que la política santafesina hace 24 años que discute la reforma de la Constitución. Por eso sorprende que algunos digan que no hubo tiempo suficiente para discutirlo", argumentó y mencionó que el tema también fue discutido en los estamentos académicos, las universidades, por los profesionales del derecho, especialistas constitucionales, entre otros.



También agregó que en Santa Fe, en los últimos años hubo otros intentos de modificar la Carta Magna porque la reforma de la Constitución de 1994 ordena a las provincias a que adecuen sus constituciones. "Lamentablemente, Santa Fe y Mendoza son las únicas dos provincias que no lo hicieron. Por eso plantear que no se dieron los tiempos de maduración o discusión nos parece que es un error. En todo caso, la discusión que tengan los convencionales el día de mañana es cuando se va a poner sobre la mesa qué tipo de Constitución queremos los santafesinos", concluyó.



La discusión ahora pasará a la comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí la discusión será más difícil para el oficialismo porque no tiene mayoría. Luego, si se le da despacho, el debate irá a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Derechos y Garantías y, finalmente, a Asuntos Constitucionales y Legislación General. Si bien el proyecto dio el primer paso en la Legislatura, aún le resta recorrer el camino más sinuoso y eso supone tiempo, algo que el gobernador, Miguel Lifschitz, que quería que el proyecto se apruebe en mayo, no tiene.

Fuente: Uno Santa Fe