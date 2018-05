Remodelan el estadio de bochas

La remodelación del estadio de bochas está concretando la sub comisión de bochas de Club Deportivo Independiente con el propósito de presentar el mismo totalmente renovado al realizarse el Certamen Argentino de Bochas por parejas los días 6 y 7 de octubre que tendrá a Colonia Bicha como sede. Con anterioridad organizan un torneo zonal y series semanales.



Un plan de obras de remodelación viene llevando adelante el Club Independiente de Colonia Bicha en su estadio de bochas con el acompañamiento de la comuna local y la colaboración de la comunidad.

En una primera etapa revocaron el interior del estadio, para con posterioridad pintar la totalidad de sus paredes, mientras que en el área de juego procedieron a reemplazar la arena en el piso de las canchas por polvo de ladrillo. “El piso construido de esta manera queda mucho más liviano para el juego, como así también el mantenimiento es más fácil” destacó Gerardo Clausen, tesorero de la sub comisión de bochas, quien al mismo tiempo acotó que “algunos usan la conchilla, pero necesita mucho mantenimiento, se necesita contar con personal que se dedique a eso y no estamos en condiciones de ese gasto”.



Al hacer referencia al financiamiento de las obras que vienen realizando, Clausen resaltó que todo es posible realizar porque el presidente comunal Adolfo Ferrero, “no solo nos ayuda mucho, sino que nos incentiva a trabajar. También juntamos auspicios, hacemos cena, estamos con una venta de bonos, todo para ir invirtiendo en las obras, que a medida que vamos recaudando vamos haciendo”

Una disciplina que crece.



La actividad fue retomada hace dos años al afiliarse a la Asociación Sunchalense de Bochas, contando en la actualidad con 24 jugadores fichados. Además comentaron que no cuentan con una escuela, pero un grupo de 5 chicos están practicando la actividad junto a los adultos. “Todos los que quieren jugar tienen las puertas abiertas para hacerlo, cobramos una cuota de socio de 100 pesos por mes o 30 pesos por cada vez que usan las canchas, pero si alguien no puede pagar, no se queda sin jugar” apuntó el secretario de la sub comisión de bochas, Ezequiel Acosta, quien indicó que este año la asociación organiza tres torneos donde participa un chico con dos adultos.



Durante todo viernes del mes de junio, organizan rondas clasificatorias para terminar con una gran final, el 8 de agosto tienen asignada la fecha para llevar a cabo el torneo de la Asociación Sunchalense y el 6 y 7 de octubre el Campeonato Argentino de Bochas, “toda esta actividad creemos que va a sumar a niños y adolescentes para que comiencen a practicar este deporte”.