Temblor en Rosario: "Es como si tuvieran sexo en el piso de arriba"

Uno de los llamados que ingresó el sábado a la noche a la central de emergencias 911 revela la preocupación que existió en algunos puntos del macrocentro de la ciudad, sobre todo en edificios cercanos al parque Independencia, donde se desarrolló un fervoroso recital de rock del grupo La Renga.

"Es como si tuvieran sexo en el piso de arriba. Así, pum, pum, pum, pum. Y se está moviendo el edificio, no están teniendo sexo”, expresa un hombre que llamó para encontrar alguna recomendación. El diálogo completo:

- 911 Emergencias.

- Hola, buenas noches. Te hablo acá de Rosario.

- Sí.

- Mirá, no sé si será normal esto o qué... el edificio tiembla mucho. Yo no sé si será que estamos a seis cuadras del club Newell's, donde hay un recital de La Renga. Yo no sé si será por frecuencia pero por lo menos este edificio se está moviendo mucho. No sé qué nos recomiendan.

- ¿Usted en qué domicilio está señor?

- Corrientes ****.

- ¿En qué piso se encuentra?

- 8º A. Es mucho cómo se siente el movimiento, ¿entendés? Ejemplo: me siento en el sillón y se zarandea el sillón. Y siento ruido como... disculpa que te lo diga así pero... como si tuvieran en el piso de arriba sexo. Así, pum, pum, pum, pum. Y se está moviendo el edificio, no están teniendo sexo.

- Claro, sí, sí, sí. Está bien. Señor, le hago otra consulta por las dudas: ¿Al tema de la música lo escucha muy cerca o algo? ¿O solamente es el temblor del edificio?

- Es el temblor. La música no, no... yo por ejemplo ahora estoy en el balcón y escucho la música pero no alto alto. Pero sí, se escucha.

- Sí sí sí... Yo señor, ya le digo, lo voy a dejar asociado acá, o sea al llamado para que esté en conocimiento y cualquier cosa, señor, vuelva a comunicarse con nosotros, ¿sí?

- Gracias, hasta luego.

- Hasta luego.

