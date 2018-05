Farías aconsejó que las ciudades estudien bien el impacto de empezar a pagar el alumbrado

El ministro de Gobierno y reforma del Estado, Pablo Farías, se refirió a la decisión de la EPE de dejar de cobrarle a los usuarios la Cuota de Alumbrado Público para empezar a facturársela al municipio de Santa Fe, tal como lo había solicitado el intendente José Corral. En contacto con la prensa el funcionario provincial informó que la rescisión del contrato entre EPE y el municipio "significará que los vecinos que empiecen a recibir las facturas alrededor del 28 o 29 de este mes", ya no tendrán el cargo por alumbrado.

"Son los primeros que van a ver que desaparece ese concepto de la factura. Inmediatamente, por supuesto, como lo establece la empresa, se le empezará a cobrar a la Municipalidad la totalidad del servicio y el costo de la energía", detalló.



Respecto de lo que la empresa cobrará al municipio local por la energía de las luminarias de la vía pública sostuvo que "la determinación se va a hacer en base al convenio que estaba vigente, hasta tanto se realice cualquier tipo de medición, que por supuesto la empresa tiene disposición de hacer".

"Pero mientras tanto se va a seguir estimando de la forma que se hace desde hace más de 20 años, no solo en Santa Fe, sino en el resto de las ciudades", aclaró y manifestó que lo decidido por la ciudad Capital no es una solución a los aumentostarifarios ya que, en general, a los municipios les va a acarrear un inconveniente destinar esos recursos para el pago de la electricidad.



Farías también relativizó la disminución en torno a lo que deberán abonar los vecinos por la energía y aseveró que "no va a cambiar el impacto que está teniendo la quita de subsidios nacionales en todo el país y obviamente en la provincia".



"No nos parece que sea una solución, nosotros no lo estamos promoviendo y lo que sugerimos a todos los municipios y concejos es que analicen bien, cuál es la estructura de costos y cómo van a afrontar ese pago", aconsejó el funcionario.



"No digo que sea demagógica, me parece que fue una medida que en su momento tenía más la intención de ayudar al gobierno nacional con la quita de subsidios que pensar en definitiva en el vecino o el contribuyente. De hecho, en un par de lugares se dio una situación similar (provincia de Buenos Aires y Cuidad de Buenos Aires). Por eso digo que tenía un sentido político de ayudar a la política nacional", finalizó.