"Antón pero no pirulero", una obra de teatro que recorrerá los barrios

Ciudad 21 de mayo de 2018 Diario Primicia Por

La Municipalidad de Rafaela informa que la comedia teatral "Antón pero no pirulero" se estará presentando en diferentes barrios de la ciudad. Esta iniciativa busca descentralizar las actividades no sólo culturales, acercando distintas opciones a los barrios, sino además, para que el traslado no sea un impedimento para disfrutar de un buen momento junto a la familia y los vecinos.