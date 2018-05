“El Hit del invierno”, un rap contra Macri para bailotear la crisis

Femigangsta se caracteriza por subir a Instagram videos con relatos sobre su vida personal. En esta oportunidad, armó un rap contra el gobierno de Mauricio Macri.

"Sobre las cartas la mesa,

ningún factor sorpresa,

recién desayunando

que el país no es una empresa"



Te felicito @femigangsta por el hit del invierno que desnuda mentiras y despierta conciencias. pic.twitter.com/7H7Ktabfq2 — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) 18 de mayo de 2018





“Sobre las cartas la mesa, ningún factor sorpresa.

Recién desayunando que el país no es una empresa.

Si la crisis atraviesa tu bolsillo,

Indexaron los salarios con la cláusula gatillo.

y después… te cagaron a balazos,

tu gatito reformó, te clavó un buen tarifazo.

El que ayer fue y lo votó, hoy se metió al cacerolazo.

bienvenidos al pijazo bien en seco,

al país gobernado por muñecos,

escuchá el eco de la mierda a la inconsciencia.

No es la oposición, no es pesada herencia,

calcó una presidencia, previsible consecuencia.

no es ninguna amalgama de soretes,

Marcos Peña manejando un gabinete.

¿Que pasó con el valor de los billetes?

el dolar que ahora es un barrilete,

pidamos a Christine, total la deuda es un juguete,

hipotecame el futuro del país cono un juguete,

que me lo meto en el OGT,..