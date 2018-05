El Santander Río reconoció que ahorristas sacaron sus dólares de los bancos

El presidente del banco Santander Río, Enrique Cristofani, reconoció que hay una salida de los depósitos en dólares por la crisis cambiaria. Inmediatamente después aclaró que el sistema financiero está "sólido y con liquidez" para responder a la demanda.

"Los depósitos en pesos siguen totalmente normal y creciendo. Lo que se está produciendo es una salida de los depósitos en dólares como suele pasar en este tipo de crisis cambiarias", explicó el empresario en una rueda de prensa. Pero, agregó, "claramente la liquidez que tiene el sistema financiero en dólares es muy grande y no hay ningún problema". "¿La salida de depósitos en dólares es significativa?", se le consultó al Cristófani y el empresario respondió: "Todavía no, hoy no".

Fuente: El Destape