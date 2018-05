Bomba: Jimena Barón subió una foto completamente desnuda en un hotel

En medio de los shows que brinda desde que comenzó su carrera de cantante solista, Jimena aprovecha su tiempo libre para dedicarse a ella, aunque eso implique dejar de lado algunas salidas románticas.

Así lo dejó en claro ella misma a través de unas divertidas grabacaciones que compartió en Instagram Stories: "Es viernes, son casi las 12 y media de la noche... qué sexy, ¿no? el tender, ahí afuera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás chupando un fernet? Yo estoy haciendo esto... ¡máscara de pies!".







"Te voy a mostrar lo que es porque no entendiste una goma. Pasa que no quiero que se calienten, chicos, en serio. Tengo muchos candidatos y es muy hot la imagen", agregó, luciendo su tratamiento en proceso.







"Por supuesto que yo decidí no salir, no ver a mis amigas, no verme con ningún chongo. Tenía mil propuestas. Jajaja... Hoy no quise tener sexo, preferí hacerme la máscara de pies", cerró, con su característico humor.