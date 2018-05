El temporal afecto la región

Durante la madrugada de este martes, en las localidades de Esperanza y Laguna Paiva se registraron intensas lluvias que provocaron complicaciones en varios barrios derivando en la activación de los protocolos de emergencia.

Según publica el diario Esperanza DíaxDía, desde el sábado la lluvia acumulada ya llegó a los 122 milímetros. Asimismo se indicó que fueron suspendidas las clases en todas las escuelas de la ciudad y varios barrios no cuentan con energía eléctrica.



El municipio de Laguna Paiva, por su parte, activó el protocolo de emergencias y hasta se debieron evacuar familias, ya que se produjeron anegamientos en varias viviendas de esa ciudad. Allí, según reportó el sitio Todos Para Uno Diario, se registraron más de 100 mm de agua caída en pocas horas.



Cabe destacar que ambas localidades se encuentran dentro del área de cobertura del nuevo alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para los departamentos santafesinos Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martín.



Para tener en cuenta

En su página web, la Municipalidad de Esperanza informó que ante el fenómeno climático y la vigencia del alerta meteorológico, la junta de defensa civil y el gobierno de la ciudad recomiendan a los vecinos no salir de sus hogares. Además se detalló que se activó el protocolo de emergencia y que actualmente están trabajando tres equipos de Obras Públicas y dos equipos de Servicios Públicos, junto a la cuadrilla de alumbrado público y el departamento de tránsito.



Por otro lado recuerdan a la comunidad, "no arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, ya que esto puede producir serios inconvenientes en el normal funcionamiento de los desagües pluviales; en caso de encontrar alguna calle anegada, evitar circular por ella; y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.



Ante la probabilidad de vientos fuertes solicitan asegurar puertas, ventanas o toldos; no colocar macetas ni cualquier otro elemento y retirar los colocados en ventanas o balcones ya que por acción del viento pueden ser arrastrados provocando en su caída consecuencias lamentables; en lo posible no circular en la vía pública, y de ser estrictamente necesario hacerlo manteniéndose atento ante la probabilidad de desplazamiento de marquesinas o carteles; afirmar materiales ubicados en techos o superficies altas que puedan volarse en caso de fuertes ráfagas; y no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.



A los automovilistas se les pidió circular siempre con las luces de posición encendidas y no dejar vehículos debajo de árboles.