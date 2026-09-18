Mario Moccia destacó el legado de los Juegos: “Estamos muy felices por todo lo que se está generando”

A pocos días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Mario Moccia realizó un balance positivo de la competencia y destacó el desarrollo de las actividades en las tres ciudades sede. El presidente del Comité Olímpico Argentino y de ODESUR recorrió distintos escenarios deportivos y valoró tanto la respuesta del público como la infraestructura construida para el evento.

“Muy positivo, excelente. Hoy desde ODESUR estamos muy conformes, muy felices por la organización de los Juegos en las tres ciudades”, señaló durante una conferencia de prensa. Moccia contó que durante su recorrida estuvo presente en competencias de remo, tiro y bochas en Santa Fe y que luego continuaría con handball, softbol y vela, antes de trasladarse a Rafaela.

También destacó el desempeño de la delegación argentina. “Nuestros atletas están compitiendo a un excelentísimo nivel, y eso nos pone a todos muy contentos”, afirmó.

Una infraestructura que queda para el futuro

Uno de los principales ejes de su análisis fue el legado que dejarán los Juegos en la provincia. Moccia destacó las instalaciones construidas y consideró que tendrán utilidad más allá de la competencia continental.

“Creo que es maravilloso lo que se ha hecho en la provincia. Se lo he agradecido al gobernador Maximiliano Pullaro y a los intendentes, porque creo que se ha transformado, desde lo deportivo, la provincia con instalaciones de primerísimo nivel”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el legado no se limita a las obras y el equipamiento. “Generan un legado en infraestructura y en equipamiento muy importante para los atletas de la provincia, para los atletas del país y para organizar eventos en el futuro”, explicó.

Para el titular del COA, también existe un legado vinculado con las personas que participaron de la organización. “Además de todo lo que es el legado tangible de lo material, también queda un legado intangible con los recursos humanos que quedan preparados para organizar futuros eventos”, señaló.

A ese aspecto sumó la respuesta del público durante los Juegos. “También queda la conciencia colectiva de la gente, que se manifiesta de una manera increíble, llenando los estadios, esperando horas haciendo cola para entrar y con una alegría que nos contagia a todos”, expresó.

La posibilidad de nuevos eventos

Consultado sobre el futuro y la posibilidad de que la infraestructura permita organizar nuevas competencias internacionales, Moccia consideró que la provincia cuenta ahora con condiciones para proyectar distintos tipos de eventos, aunque aclaró que todavía resta tiempo para los Juegos Panamericanos Junior 2029.

“Para el 29 todavía falta mucho, faltan tres años y nosotros tenemos que finalizar estos Juegos. Pero sí estamos preparados para hacer eventos internacionales desde todos los aspectos”, afirmó.

En esa línea, destacó la inversión realizada y el compromiso con el deporte como una base para organizar competencias sudamericanas, panamericanas y mundiales, tanto de disciplinas individuales como de deportes de equipo.

“Lo más importante es que hay una provincia comprometida con el deporte, que ha hecho una inversión importante, que permite hacer una base de desarrollo permanente del deporte en los distintos municipios de Santa Fe”, sostuvo.

Moccia también puso el foco en el impacto que puede tener el deporte más allá de las competencias. “El deporte es un instrumento estratégico que transforma la vida de las personas, que genera legado, genera ingreso y además permite darle un sentido de pertenencia y de argentinidad que ninguna otra cosa logra”, afirmó.

“El deporte une todo lo que normalmente la vida separa y hace que seamos todos argentinos detrás de una bandera y alentando a nuestra gente”, agregó.

El Centro Internacional de Tiro, un ejemplo del legado

Entre los escenarios que destacó particularmente estuvo el Centro Internacional de Tiro Deportivo de Recreo, que visitó durante su recorrida por las sedes. “Estuve hoy entregando la medalla a Fernanda Russo y, de verdad, el complejo es espectacular, de primer nivel mundial”, señaló.

Según explicó, la nueva infraestructura puede permitir que el tiro deportivo cuente con una base permanente de entrenamiento y que Recreo sea sede de competencias internacionales.

Pero también extendió esa mirada al resto de las obras. Mencionó el velódromo de Rafaela y el estadio de Santa Fe como ejemplos de instalaciones que pueden recibir nuevas competencias una vez finalizados los Juegos. “Lo que hay que ver es la óptica positiva de todo lo que permite proyectar el legado que construimos”, sostuvo.

Finalmente, Moccia planteó la necesidad de continuar articulando entre los gobiernos, las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Argentino para aprovechar esa infraestructura y generar nuevas oportunidades.

“Me parece que lo más importante es que los gobiernos, con las organizaciones deportivas de las distintas federaciones y con el Comité Olímpico, nos planteemos de qué forma podemos hacer sinergia todos juntos para ofrecer el mejor proyecto para que todos nos beneficiemos. Y en ese camino estamos trabajando en equipo”, concluyó.e