Se recuperó una motocicleta robada

RECUPERAN MOTOCICLETA ROBADA

Se trató de una motocicleta Honda Wave denunciada como

sustraída. Efectivos policiales de Cuerpo Guardia Infantería de

la UR V, interrumpieron la marcha de dos jóvenes menores de

edad que se trasladaban en la motocicleta por Av. Santa Fe de la

ciudad de Rafaela. Tras identificarlos, corroboran el origen ilícito

del motovehículo, procediendo a su secuestro y traslado a sede

policial de la Comisaría No 1 para cumplimentar los trámites

legales pertinentes.



ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN RAFAELA

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Av. E. salva

y Ruta Nacional No 34. Del mismo formaron parte un automóvil

Volkswagen Gol Trend al mando de un hombre mayor de edad; y

un colectivo Scania cuyo conductor era también un hombre mayor

de edad. Producto del suceso, resultó con lesiones de gravedad

el conductor del automóvil. Efectivos de la Comisaría No 13

actuaron en el sitio.

Por otra, en el cruce de Bv. Roca y Bécquer, colisionaron una

motocicleta Appia y un automóvil Fiat Siena. Ambos conducidos

por varones mayores de edad y resultando con lesiones graves el

motociclista. Personal de la Comisaría No 2 acudió al lugar.

A su vez, dos automóviles participaron de un siniestro vial en la

encrucijada de calles J. Newbery y Montes de Oca. En uno de

ellos, Ford Focus, se trasladaba un hombre mayor de edad; en el

restante, Chevrolet Corsa, una mujer también mayor de edad.

Ninguno de los involucrados sufrió lesiones. Efectivos de

Comando Radioeléctrico de la UR V asistieron el lugar.

