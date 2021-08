En la noche del martes, Mariano Martínez bailó la salsa de tres con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, y Pampita pidió que siga en "La Academia" a la hora de darle su devolución.

"¿Mariano por qué no se queda si está tan en trainning", señaló la jurado. "Tiene muchas dotes, si lo pulen es como un diamante en bruto", agregó Pampita.

"¿Dónde vivís vos que estás siempre en cuero? Si no me cambio de manzana", continuó. "Me gusta que lo vivas y lo transites así", le dijo con respecto a sus videos en las redes.

“No creía que Mariano iba a aceptar y me encontré con una persona excelente en todo sentido”, lo elogió Luciana antes de bailar.

“Estoy feliz de estar acá, tu equipo es impresionante”, le agradeció el actor a Marcelo.

“Lo de las redes es una diversión, es para pasarla bien, lo hago para distraerme”, explicó Mariano Martínez sobre sus videos de Tik Tok.