Si alguien duda de su popularidad hay un dato más que contundente: hace tiempo que es el rey de los stickers y los memes. Sus expresivas caras, una más graciosa que la otra, se utilizan para agitar chats o acompañar posteos. Y su uso cruza generaciones. ¿De cuántos se puede decir lo mismo en el país? Sobran los dedos de una mano.

“Gordo actor sexy”. Así se define Darío Barassi en la bio de su cuenta de Twitter. Desde agosto de 2020 está a cargo del programa "100 argentinos dicen", pero ese rol de conductor es una excusa para mostrar sus dotes histriónicas. Más allá de las preguntas, las respuestas, los participantes y los premios, está claro que el alma del programa es él. En un año de trabajo generó una legión de fans.



¿Qué lo vuelve tan popular? No corta polleritas, no está al frente de una mesaza, no genera polémicas innecesarias con móviles en vivo. Barassi se ríe de sí mismo. Y hace reír a los demás, muchas veces también de sí mismos. Porque "100 argentinos dicen" juega a analizar el “ser nacional”, y también propone un rescate del sentido común -tan baqueteado en los últimos tiempos- al buscar las respuestas más repetidas a las más extrañas preguntas.



Cada emisión abre una caja de Pandora. Barassi no tiene problemas en contar cosas sobre su vida. No solo sobre su mujer y su hija, también puede develar datos random como el hecho de que se depila. Hace chistes sobre su cuerpo y los estándares de belleza. En un programa, le pregunta a un participante si está solo y luego confiesa que lo quiere ayudar a buscar pareja. Entonces le consulta: “¿Buscas chicas o chicos?”. En otra emisión, alguien le hace un chiste de mal gusto sobre que seguro no conoce lo que es un gimnasio y él devuelve el golpe con gracia: “Ojalá algún día tus bíceps te den la caja de ahorro que yo tengo”. Delira entonces la tribuna en las redes. En algún momento, le hacen llegar una estampita de San Barassi y -fascinado- la ubica en el bolsillo de su saco. Otros días, le llevan torta o pasta. Es común que tenga extraños diálogos con el equipo detrás de cámara (los “barassitos”), hasta alguna vez le llegó a robar el celular a una productora para leerle los mensajes y "resolverle problemas".



Están los que miran "100 argentinos dicen" en su horario de siesta o la versión famosos de los domingos a la tardecita, pero muchos, muchos más, ven resúmenes en YouTube o fragmentos en TikTok. Otros directamente se enganchan por los comentarios en redes sociales. Todos los días hay algo para decir, para debatir, para reír. Hay incluso una campaña virtual que lo reclama en el horario central que hoy ocupa "Showmatch". Ese cambio sin duda consagraría al programa y también al conductor, pero hay una realidad: "100 argentinos dicen" es un exitoso producto multiplataforma que no solo se mide en rating. Se incluyen en el paquete los stickers y los memes que no paran de reproducirse.

¿Por qué funciona Barassi, qué lo hace tan especial? No es un improvisado. Aunque muchos lo descubran ahora o apenas lo recuerden por su rol de Nico en "Educando a Nina", hace rato que está dando vueltas. Se recibió de abogado con honores, pero su vocación pudo más: este fan de Tato Bores y Jorge Guinzburg tiene años de trayectoria en teatro y tele. Se nota incluso en cómo se para a la hora de conducir, el "acting" siempre está presente, hay show, stand up, improvisación.

Pero, además, en un momento en donde el horizonte es confuso, en el que se está saliendo de una pandemia sin realmente salir de ella y se vuelve a una normalidad que nunca fue realmente normal, el humor se presenta como necesario. En este marco, Barassi se siente como un abrazo. Es humor del bueno, del que no hiere, del que no necesita golpes bajos. Puede que a veces se ponga a “bardear”, sí, se indigna, pero está claro que maneja los límites. Está muy lejos del humor que hizo ricos y famosos a muchos desde los 90 que suponía ridiculizar a alguien o reírse de manera cómplice de lo "genial" que eran algunos estereotipos.

Barassi es un antihéroe, un perfil no tradicional que se permite romper estructuras, que apuesta a un humor inclusivo y relajado. Este sanjuanino, escorpiano, carismático y familiero no la caretea cuando hace reír. Y los argentinos -muchos más que 100- le dicen que sí.

La Capital