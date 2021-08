Santa Fe: “Seguimos encontrando una gran cantidad de pacientes que aún no están vacunados”

La campaña de vacunación contra el coronavirus avanza en la provincia de Santa Fe. Mientras agosto fue nombrado como el mes de la aplicación de segundas dosis, desde el Ministerio de Salud reforzaron los rastrillajes en los barrios para llegar a las personas que aún no se inscribieron en el registro voluntario.

“Seguimos encontrando una gran cantidad de pacientes que aún no están vacunados ni inscriptos”, reconoció en Radiópolis (Radio 2), la médica directora del primer y segundo nivel de atención primaria de la cartera sanitaria provincial.

Según explicó la funcionaria, actualmente hay un grupo de promotores sanitarios que están recorriendo los distintos barrios de Rosario y el resto de la provincia. “Seguimos encontrando una gran cantidad de pacientes que aún no están vacunados o inscriptos”, reconoció.

“Algunos por cuestiones tecnológicas no pudieron inscribirse, otros tienen problemas con el documento, por lo que no pueden cargarse en la página y también todavía hay quienes tienen algunas dudas con respecto a la vacuna”, detalló Ortube.



Ante el caso de quienes no están convencidos de inocularse, la médica remarcó que no se lo obliga a inscribirse, pero si se le acerca información veraz para que se decidan. “El propósito es explicarles que es más riesgoso no estar vacunado y acercarlo hacia el centro de salud para que hable con su médico de cabecera”, concluyó.

Rosario3