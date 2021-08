Pampita la rompió en el caño a dos semanas de ser mamá: "Charlé con mi doctor"

A dos semanas de haber dado a luz a su hija Ana, Carolina "Pampita" Ardohain se animó a ejecutar una performance de pole dance en la pista de "La Academia".

La jurado del certamen sorprendió con su destreza en el caño a pocos días del parto.

“¡Impresionante! ¿Cuánto hace que fuiste mamá?”, le consultó sorprendido Marcelo Tinelli.

Ahí, la modelo, acompañada por su marido Roberto García Moritán, contestó: “Dos semanas”, Y aclaró: “No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”.

Y comentó que consultó a su médico para tener el Ok para realizar el baile.

"Fui a charlar con mi doctor y me dijo: bueno, subí y baja. Los trucos invertidos imposible porque no me reacciona todo esto", indicó la jurado.