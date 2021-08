A través de un operativo, personal policial auxilió a un bebé

OPERATIVOS DE SEGURIDAD

Desde la noche de ayer y todo el día de hoy, de acuerdo a

directivas impartidas por la Jefatura de la Unidad Regional V, se

llevan a cabo diferentes operativos con fines preventivos y de

seguridad en zonas urbanas y rurales del Departamento

Castellanos.

Efectivos policiales de todas las dependencias se encuentran

abocados al patrullaje preventivo como así también al control

mediante puestos fijos de vehículos e identificación de personas

con el objetivo de evitar la comisión de delitos y brindar mayor

seguridad a la comunidad.

POLICÍAS AYUDAN A BEBÉ CON

CONVULSIONES

En horas de la tarde del día de hoy,

personal policial de la Comisaría No 1

recibió el llamado de auxilio de una

mujer cuyo bebé de pocos meses

edad se encontraba convulsionando.

Rápidamente, se procedió a trasladar

a la madre y su bebé a nosocomio

público donde, gracias a la inmediatez

en la respuesta policial, el niño pudo

ser atendido prontamente y estabilizado quedando en

observación para su recuperación.

DOCUMENTACIÓN FALSA

Efectivos de la Policía de Seguridad Vial detuvieron la marcha

de un camión Mercedes Benz 1518 cuya carta de porte resultó

ser apócrifa. El hecho ocurrió sobre la Ruta nacional No 19 km

122 jurisdicción de Josefina en momentos que se realizaban

controles vehiculares. Inmediatamente se procedió a la

identificación del conductor quedando a disposición judicial y

continuando con los trámites legales pertinentes. Del suceso tomó

cuenta personal de la Subcomisaria No 8 de Josefina.

AGRESIÓN: SECUESTRAN ARMAS BLANCAS

El hecho ocurrió en Barrio Villa Dominga de la ciudad de Rafaela.

Una mujer fue identificada como la agresora de otras dos mujeres

en la vía pública. La misma habría utilizado un cuchillo de gran

porte y una navaja para infligir lesiones a las víctimas, los cuales

fueron secuestrados. Las mujeres lesionadas fueron atendidas

médicamente, encontrándose en buen estado de salud. Efectivos

de la Comisaría No 13 trabajan sobre el hecho.

DETENIDO POR AMENAZAS

Personal policial detuvo a un hombre de 22 años que amenazaba

a una mujer. Mediante mandato judicial, se procedió a requisar su

domicilio en Rafaela, a su detención y traslado a sede policial

junto al secuestro de un teléfono celular. Labor realizada por

efectivos de la Comisaría No 1.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día sábado y madrugada del domingo, en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 06 actas

de infracción a lo establecido legalmente en la ciudad de

Rafaela.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Dos automóviles colisionaron sobre Ruta Nacional No 19 altura

km 80, jurisdicción de Angélica. En uno de los automóviles,

Volkswagen Bora, conducía un joven mayor de edad mientras

que en el restante, Fiat Duna, se movilizaban un hombre de 35

años, dos mujeres de 28 y 23 años, un niño de 10 años, dos

niñas de 7 y 4 años y un bebé de un año de edad. A raíz del

suceso, resultaron los ocupantes del último vehículo con lesiones

de carácter leves. Efectivos de la Subcomisaria No 5 de

Angélica acudieron al lugar.

Un joven de 22 años resultó lesionado en un siniestro vial

ocurrido en zona de calle Vieytes y Ruta Nacional No 34, en

Rafaela. El mismo se trasladaba en una motocicleta Gilera

Smash, siendo la única parte interviniente. Acudió al lugar,

personal del Destacamento No 7.

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales