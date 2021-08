Tamara Pettinato sobre el escándalo por sus visitas a Olivos: "Me dijeron pu... y pet..."

Tamara Pettinato habló sobre su visita a Olivos durante la cuarentena estricta. La panelista, sin dar demasiados detalles de los motivos de su ingreso, contó los ataques que viene sufriendo y Ernesto Tenembaum salió a defenderla.

El periodista hizo referencia a la visita de Tamara a la casa presidencial con una amiga. “Lo otro que vi es que Tamara fue con su amiga íntima, con Yanina y después empecé a ver lo que pasaba en las redes con eso y cómo periodistas, dirigentes políticos tuiteaban eso”, dijo en Radio con vos.

Luego salió a respaldar a su compañera: “Es una amiga mía, que merece respeto y por lo menos de mi experiencia, merece mucho cariño. Y después vi otra cosa horrible, que empezaron a maltratar a su amiga. Como Yanina hace unos 10 años, no sé si fumada o qué, empezó a joder en Twitter ‘soy una prostituta’ y haciendo alusiones a que le gusta el sexo, empezaron a decir en muchos lugares que fue Tamara Pettinato con una prostituta”, señaló.

E incluso, aclaró la situación de la amiga de Pettinato. “Yanina trabaja como maestra de chicos autistas. Y si fuera prostituta, es cosa de ella. No tiene nada que ver y tuiteaban los tuits de ella, periodistas conocidos, políticos y los vinculaban con su ingreso a Olivos. Todo esto es un charco de estiércol”.

Por su lado, Tamara Pettinato explicó que es una situación que le molesta. “A mí me incomoda bastante, yo les había pedido estos días que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando y la verdad que no paro de recibir mensajes que me dicen ‘gato, petera, put*’, sin saber por qué fui”, manifestó la hija de Roberto.

A pesar de las críticas y los insultos, remarcó que no va a contar los motivos de su visita a Olivos. “No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo que hay un foco que es el enojo de la gente por quien entraba y quien salía de Olivos, sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después. Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tuits de hace 10 años, le empezaron a decir que era prostituta… Tuve que ver en la tele que decían que yo fui a Olivos con una prostituta… Pasan los días y me siguen mandando mensajes así, que dije ‘está bien, ¿quieren que diga algo?’. Sí fui, por un tema personal, que no siento en la obligación de explicar y la verdad que a los hombres que fueron no sé si les cuestionan tanto el motivo”.

Además, apuntó contra las personas que insultaron a las mujeres que visitaron la quinta y no dijeron nada sobre los hombres. “Otras personas conocidas del sexo masculino, explicaron a qué fueron, qué hablaron. Vi todo el descargo de Flor Peña, dio lujo de detalle de por qué fue, cómo empezó, cómo le escribió y por qué la recibió y después la seguían insultando igual. Entonces no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mí explicar esto, ya dijiste todo”, concluyó Tamara Pettinato.