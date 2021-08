Jorge Rial volvió a disparar contra Susana Giménez: dijo que es "bicha y mala"

Hace unas semanas, Jorge Rial sorprendió al comunicar en vivo su decisión de dar por finalizado su programa "TV Nostra", a tan solo dos meses de haber debutado en el prime time de América.

En ese momento, Susana Giménez arrojó un tweet comentando la noticia a un medio: "La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega". Algo que Rial no dejó pasar y le respondió en las últimas horas: "Susana es mala".

El periodista se animó a dar una entrevista a Gustavo Sylvestre en "La Cocina del Gato" (C5N), donde fue consultado por la actitud de la diva. "Es parte del juego, cuando vos jugás, también recibís. No hay problema. No pasa nada", comenzó diciendo Jorge.

Y luego arrojó: "No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada. Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo, hizo que se lo lleven. Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala".

Por último, Jorge Rial dio detalles de la personalidad de Susana Giménez: "Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque si no, no estaría tanto tiempo en el medio".