Se detuvo a dos personas de 25, y 27 años

MALVIVIENTES DETENIDOS

En la tarde de ayer, se detuvo a dos individuos de 25 y 27 años y

a un menor de 14 años en la ciudad de Rafaela.

Personal policial de Cuerpo Guardia Infantería tomó

conocimiento que tres sujetos a bordo de dos bicicletas intentaron

sustraerle las pertenencias a un ciudadano en el cruce de calles

A. del Valle y Saavedra. Rápidamente, efectuaron saturación por

las inmediaciones, divisando en el cruce de calles Aguado y

Alfonsina Storni tres personas de similares características a las

aportadas quienes circulaban en dos bicicletas playeras. Se

detuvo la marcha de los mencionados procediendo a su

identificación, detención y al formal secuestro de los biciclos.

Todo fue

trasladado a sede

policial de la

Comisaría No 1 por

razones de

jurisdicción.

Finalizados los

trámites legales el

menor fue

entregado a su progenitor.

DETIENEN A INDIVIDUO

En la víspera, efectivos

policiales tras ser alertados

que un sujeto intentó

sustraer una motocicleta y

una bordeadora acudieron a

intersección de calles Las

Colonias y Barcelona de la

ciudad de Rafaela. Al arribar

al lugar, divisaron a un

sujeto de similares

características a las

aportadas procediendo a su

identificación, tratándose de

un hombre de 33 años. El mencionado adoptó una actitud hostil

hacia el personal actuante y emprendió la huida en forma

pedestre. En un rápido accionar policial se le dio alcance en las

cercanías procediendo a su aprehensión y al formal secuestro de

una bordeadora y una bolsa que contenía en su interior una

botella y una lata de bebida, que tenía en su poder. El mismo fue

trasladado a sede policial a los fines pertinentes, donde pasó a

revestir carácter de detenido. Labor realizada por personal de la

Comisaría No 1 y en colaboración Comando Radioeléctrico.-

BICICLETA RECUPERADA

En el día de ayer se recuperó una bicicleta denunciada como

sustraída en la ciudad de Rafaela.

En relación a dos hechos ilícitos en investigación y tras diligencias

realizadas se efectuó una requisa domiciliaria en una vivienda

emplazada en calle J. V. González. El procedimiento arrojó

resultado positivo procediendo al formal secuestro de una

bicicleta de similares características a la denunciada como

sustraída. Se trasladó lo incautado a sede policial a los fines

pertinentes.

Actuó personal de la Subcomisaria No 1 de Rafaela.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En el día de ayer, ocurrieron dos siniestros viales en la ciudad de

Rafaela.

Uno de ellos tuvo lugar en horas del mediodía en el cruce de Av.

Santa Fe y calle Gaboto. Fueron partícipes dos motocicletas

Corven Energy 110 c.c. una de ellas conducida por un hombre de

37 años y la restante por un joven de 28 años quien iba

acompañado por una mujer de 46 años. Como consecuencia del

suceso la mujer resultó con lesiones leves.

En tanto, en la tarde en intersección de calles I. Giménez y E.

Oliver colisionaron una motocicleta Honda Wave guiada por un

joven de 29 años quien iba acompañado por una joven de 27

años y una camioneta Chery Tiggo 5 al mando de un hombre de

55 años. A raíz del siniestro el joven que circulaba en el

motovehículo resultó con lesiones leves y su acompañante con

lesiones graves.

Acudieron a ambos accidentes personal del servicio de

emergencias 107 y de la Comisaría No 1 de Rafaela.-

CONTÍNUOS OPERATIVOS EN EL

DEPARTAMENTO

En la noche de ayer y madrugada del día de hoy se llevaron

adelante diversos operativos ordenados por la Superioridad en el

Departamento Castellanos, con fines preventivos y de seguridad.

En la localidad de Humberto Primo se realizó recorridas

preventivas por zona urbana y rural en los límites jurisdiccionales,

Raquel Humberto, Raquel Moisés Ville, Raquel Tacural, Raquel

Sunchales. Participaron Comisaría No 7 de Humberto Primo,

Subcomisaria No 9 de Virginia, Subcomisaria No 10 Colonia

Raquel.

Por otro lado, en la ciudad de Frontera, se llevó a cabo saturación

por los diferentes Barrios de la ciudad. En tanto, se realizó

operativo fijo a cargo de la Zona Inspectoría No 5, junto a

Comisaría No 6, Comando Radioeléctrico con asiento en

Frontera y Policía de Acción Táctica. Como resultado del

mismo se realizaron 7 actas por Art. 10 Bis, se identificaron 39

personas, 14 motocicletas, 9 automóviles.

En la ciudad de Sunchales, efectivos de la Comisaría No 3

efectuaron recorridas por distintos puntos del ejido urbano y se

dio cumplimiento a operativo de control en el acceso a esa

ciudad, finalizando los mismos sin novedades.

Por otra parte, entre las 18:30 y 20.45 h del día de ayer, personal

de la Comisaría No 1 y de Agrupación Cuerpos brindó

seguridad durante la movilización denominada "CON LOS

CHICOS NO” realizada en la ciudad de Rafaela. Logrando que un

grupo de personas de sexo femenino desistan en realizar

inscripciones en los muros del establecimiento educativo.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día sábado y madrugada del domingo, en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 02 actas

de infracción a lo establecido legalmente, la retención de un

vehículo y la desactivación de una fiesta clandestina en la ciudad

de Rafaela.-

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de

Relaciones Policiales