LABOR POLICIAL EN FRONTERA

Continuando con la presencia policial, en horas de la noche, se

desarrollaron diversos operativos en la localidad de Frontera y

sus alrededores. Efectivos policiales realizaron recorridas y

patrullajes por todo el casco urbano y en zona rural a los fines de

control y prevención del delito.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la

Comisaría No 6 de Frontera, Brigada Motorizada, Inspección

de Zona No 5, Destacamento No 6 de Barrio Acapulco y

Comando Radioeléctrico de la UR V.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día martes y madrugada del miércoles, en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando.

Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la presencia policial

en todo el ámbito de la Unidad Regional. La labor mencionada

produjo, la confección de 02 actas de infracción a lo establecido

legalmente en la ciudad de Rafaela.

