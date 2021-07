Se continúa con los operativos para control de los protocolos por Covid-19

OPERATIVOS S ALTA INTENSIDAD Y

CONTROL PROTOCOLO COVID-19

En la tarde de ayer, siguiendo directivas impartidas por la

Superioridad de esta U R V, se están desarrollando operativos de

Alta Intensidad y control protocolo COVID-19 en diferentes

ámbitos del Departamento Castellanos. Los mismos constan de

recorridas por los distintos espacios verdes y lugares de

aglomeración de personas a los fines de realizar control y

concientización de las nuevas medidas sanitarias.

En la ciudad de Frontera se dio comienzo a las 14.00 h Participan

del mismo Jefe de la Zona Inspectoría No 5, personal de

Comisaría No 6, Destacamento No 6 de Acapulco y Comando

Radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera.

Por otro lado, en la ciudad de Rafaela, desde las 14.30 se está

realizando dicho operativo en forma conjunta con personal de

Agrupación Cuerpos de la UR V, Policía de Acción Táctica,

Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina.

En tanto, efectivos de Comisaría No 3, Grupo de Operaciones

Tácticas, junto a personal de la Guardia Urbana Sunchalense, a

las 14.00 hicieron lo propio en la ciudad de Sunchales finalizando

el mismo a las 18.00 horas con un masculino identificado Art. 10

bis. Concluido el mismo se continuó con el patrullaje preventivo

dentro de la ciudad.

ESCLARECIMIENTO DE ILÍCITO

En la víspera, personal policial de la Comisaría No 9 de Ramona,

ante un hecho delictivo acaecido en la localidad, inmediatamente

logró el esclarecimiento del mismo. Se logró dar con el autor del

ilícito tratándose de un hombre de 45 años, se recuperó y

procedió al formal secuestro de una motosierra de similares

características a la denunciada como sustraída en una vivienda.

Se trasladó todo a sede policial donde se notificó al hombre en

estado de libertad por el delito de Hurto Calificado.

SECUESTRO DE ARMA BLANCA

En horas de la madrugada del día de hoy, se secuestró un arma

blanca en la ciudad de Rafaela.

Efectivos pertenecientes a la Policía de Acción Táctica

detuvieron la marcha de una motocicleta en la que se conducían

dos jóvenes. Tras identificarlos se les realizó un chequeo hallando

en el interior de la mochila de uno de los mencionados un

cuchillo, procediendo a su formal secuestro. En tanto, se lo

notificó por la causa de la violación al aislamiento social y

obligatorio Art. 205 y por infracción al Art. 110 del Código de

Convivencia.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la víspera ocurrió un accidente de tránsito en

Camino Comunal al Cementerio local y

Camino Rural de Tierra de la localidad de

Josefina. Fue única parte una motocicleta

Honda Wave conducida por un hombre de 30 años quien resultó

con lesiones leves a raíz del suceso.

Actuó personal de la Subcomisaria No 8 de Josefina.-

CONTÍNUA PRESENCIA POLICIAL

Siguiendo directivas impartidas por la Superioridad se llevaron a

cabo diversos operativos en el ámbito del Departamento

Castellanos, en el día de ayer y madrugada del día de la fecha.

En la localidad de Josefina personal de la Subcomisaria No 8

llevo a cabo en horas de la noche Patrullajes Preventivos y

Control de Vehículos en puntos estratégicos de la localidad. En

tanto, sus pares de la Zona Inspectoría No 5 hicieron lo propio

por zona rural finalizando ambas sin novedades.

Por otro lado, efectivos pertenecientes al Comando

Radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera junto a

personal de Comisaría No 6, Destacamento No 6 y Zona

Inspectoría No 5 en la tarde de ayer realizaron operativo Alta

intensidad y control protocolo COVID 19 en diferentes espacios

verdes de dicha urbe. Continuando con los procedimientos, en el

horario de 00.30 a 01.30 h efectivos del Comando

Radioeléctrico hicieron patrullaje y saturación preventiva en los

diferentes Barrios de la ciudad de Frontera.

En el acceso a la localidad de Bella Italia límite con la ciudad de

Rafaela en el horario comprendido entre las 20.00 y 23.00 h se

realizó Operativo-Control alcoholemia Federal. Participaron

efectivos de la Unidad Regional V junto a personal de

Dirección General Seguridad Vial, Guardia Urbana Rafaelina,

Protección Vial y Comunitaria y CV-Agentes de tránsito

Nacionales.

Como resultado del mismo se identificaron 37 vehículos,

personal municipal realizó pruebas de alcoholemia, se

labraron 3 actas y se retuvo 1 vehículo por parte del Municipio.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día sábado y madrugada del domingo, en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 10 actas

de infracción a lo establecido legalmente en la ciudad de Rafaela

y 01 en Humberto Primo.