Se recuperaron elementos que habian sido sutraidos

En el día de ayer se

recuperaron elementos

denunciados como sustraídos

en la ciudad de Rafaela.

En relación a un hecho contra

la propiedad perpetrado en

una vivienda situada en calle

F. Beltramino, tras un rápido accionar policial, se efectuó una

requisa domiciliaria en una finca emplazada en calle Ramón y

Cajal. El procedimiento arrojó resultados positivos procediendo al

formal secuestro de los elementos mal habidos entre ellos

herramientas varias.

Actuó personal de la Comisaría No 13 y en colaboración Cuerpo

Guardia Infantería.-

FRONTERA APREHENDEN A INDIVIDUO

En horas de la tarde de ayer se aprehendió a un individuo de 39

años en la ciudad de Frontera.

Efectivos policiales pertenecientes a la Zona de Inspectoría No 5

momentos en que se encontraban de recorridas preventivas

ordenadas por la Superioridad, al hacer paso por calle 01

(Interprovincial) intersección con calle 94, divisaron una

camioneta Toyota Hilux con un sujeto a bordo realizando

maniobras peligrosas. Se logró darle alcance en el cruce de calles

03 y 70. Al tratar de identificarlo el mismo adoptó una actitud

hostil hacia el personal actuante por lo que se procedió a su

aprehensión y posterior traslado a sede policial. Además se

retuvo el vehículo debido a la falta de documental, dándole aviso

a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Frontera.

BICICLETA SECUESTRADA

En la tarde de ayer, personal policial tras tomar conocimiento de

la sustracción de una bicicleta desde las inmediaciones del Club

situado en calle Alberdi y Chaco de la ciudad de Sunchales, dio

inicio a saturación por las cercanías. Los uniformados al hacer

paso por intersección de calles Mitre y Salta, divisaron un

individuo a bordo de un biciclo de similares características al mal

habido, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga.

Posteriormente, se halló el

birrodado en estado de

abandono en calle Mitre al

700, constatando que se

trataría del sustraído

momentos antes. Se efectuó

su formal secuestro y traslado

a sede policial a los fines

pertinentes.

Labor realizada por

Comisaría No 3 de

Sunchales y Grupo de

Operaciones Tácticas.-

RAMONA SECUESTRAN VEHÍCULO Y

ARMA DE FUEGO

En la madrugada de hoy, efectivos policiales que se encontraban

realizando patrullaje preventivo según directivas impartidas por el

Jefe de la Unidad Regional V, por zona rural, al intentar identificar

una camioneta Volkswagen Amarok, se dio a la fuga. Se inició

una persecución por caminos rurales hallando el vehículo en

estado de abandono en jurisdicción de la localidad de Bauer y

Sigel. Se procedió al secuestro del mismo y de una escopeta que

se encontraba en su interior. En tanto, se realizó recorrida por las

inmediaciones, no logrando dar con los ocupantes. Se continúan

con diligencias investigativas. Procedimiento realizado por

Comisaría No 9 Ramona y en colaboración Comisaria No10 Vila,

Subcomisaria No 12 Coronel Fraga y Destacamento No 2

Marini.-

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día jueves y madrugada del viernes en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 02 actas

de infracción a lo establecido legalmente en la ciudad de Rafaela

y 01 en Frontera.-

