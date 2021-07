Flor de la V sobre el reality de Pampita: "Te va a vender la placenta apenas salga"

En una entrevista mano a mano con Rodrigo Lussich que se vio en "Intrusos", Carolina "Pampita" Ardohain había dado detalles del reality sobre su embarazo que tendrá diez episodios.

“El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, precisó la modelo sobre ese material.

Y añadió: "Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”.

Lo cierto es que el martes, en el ciclo "A la tarde", América, se analizó este tema y allí Florencia de la V lanzó una contundente frase sobre la modelo y cómo maneja su marketing.

“Pampita primero es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga”, expresó la panelista.

A lo que Sabrina Rojas amplió: "Pampita es una chica que factura tanto y no le hace falta exponerse tanto más que ella ha pedido piedad para preservar su vida privada".

"Después de esto, no hay forma de poder reclamar el día de mañana: no se acerquen a mi vida privada", finalizó Rojas.