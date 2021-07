Patricia Sosa volvió a sorprender a todos al dedicarle un enojado mensaje al jurado de "La Voz Argentina", compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, ya que no eligieron a una joven participante durante las audiciones a ciegas que en su opinión es un "diamante en bruto" y dejaron escapar el talento.

La ex participante de "MasterChef Celebrity" ya había hecho un reclamo similar a las figuras del reality artístico de Telefe cuando sucedió algo similar con otro participante llamado Luis Carrasco. El joven entonó una versión de “Alfonsina y el mar”, y aunque parecía que el jurado estaba cautivado por su voz, todos se disculparon por no darse vuelta.

En esta ocasión, la artista expresó su indignación en las redes sociales cuando ninguno de los cinco artistas eligieron a la joven de 22 años, Morena Feit, quien cantó “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys.

“Amo esa canción”, “Merece estar aquí, merece estar aquí” y “¡Es buena, eh!” fueron algunos de los mensajes que expresaron los jurados sobre la voz de Feit. Sin embargo, ninguno se arriesgó por la joven.

Ricardo Montaner fue el primero en dar una explicación: “Ay, Morena, te voy a decir qué me pasó a mí: imagino que por los nervios en toda la canción hubo imprecisiones, y estuve a punto de apretar el botón porque la canción es de mis preferidas pero estuviste llena de cositas”.

Al igual que su papá, Ricky Montaner argumentó su decisión de no seleccionarla: “Varias veces salían cosas espectaculares pero había otros momentos en los que me decía ‘espérate’; fue solo un minuto y medio y no nos alcanzó, pero cantás espectacular y yo creo que si estuviésemos escuchándote en otro contexto hubiese sido facilísimo apretarlo, te invito a que sigas cantando porque eres muy buena”.

Minutos después, Patricia Sosa utilizó su cuenta de Instagram para reclamar por que no seleccionaron a Morena en "La Voz Argentina": "Otra vez….. esa voz espectacular es para trabajar y es dejar escapar La Voz Argentina un diamante en bruto. Mi humilde (y sabia) opinión".