Se detuvo a un individuo con arma de fuego

ESCLARECIMIENTO DE ILÍCITO

En la víspera, efectivos policiales de la Subcomisaria No 2 de

Ataliva tomaron conocimiento de un hecho contra la propiedad

perpetrado en una vivienda emplazada en zona rural de Galisteo

donde individuos sustrajeron un can y elementos varios. Luego de

diligencias realizadas llevaron a cabo una requisa domiciliaria en

la localidad de Humberto Primo junto a sus pares de la Comisaría

No 7. El procedimiento arrojó resultados positivos incautando un

can y trasladando a sede policial de un menor de 16 años quien

sería uno de los autores del hecho. Además, tras realizar

rastrillaje por las inmediaciones de la vivienda se halló en un

terreno baldío una motoguadaña de similares características a la

mal habida procediendo a su secuestro. Finalizados los trámites

legales se hizo entrega del menor a su progenitor.

FRONTERA: DETIENEN A INDIVIDUO Y

SECUESTRAN ARMA DE FUEGO

En la noche de ayer se detuvo a un individuo de 21 años y se

secuestró un arma de fuego en la ciudad de Frontera.

Personal policial se hizo presente en una finca situada en calle 7

por un ilícito. Al arribar al lugar, tomaron conocimiento por parte

de un hombre que el joven que se encontraba en la vereda

herido, junto a una motocicleta Guerrero Trip habría ingresado a

su finca y le disparó con un arma de fuego ocasionándole

lesiones. Rápidamente se procedió a la detención del individuo y

al formal secuestro del birrodado. Luego de realizar un chequeo

palpareo se halló entre sus prendas un revolver calibre 32 una

vaina servida y proyectiles intactos. Se comisionó al servicio de

emergencias quienes procedieron a trasladar a la víctima y al

detenido hacia el Hospital Iturraspe de la ciudad de SanFrancisco, donde constataron lesiones en ambos sin riesgo de

vida. En tanto, acudió al lugar personal de la Agencia de

Investigación Criminal Frontera, efectuando el secuestro del arma

de fuego.

Labor realizada por personal de Comisaría No 6, Comando

Radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera y Zona

Inspectoría No 5.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En el día de ayer, ocurrió un accidente de tránsito en el cruce de

Bv. Santa Fe y calle Providenti de la ciudad de Rafaela. Fueron

partícipes una motocicleta Suzuki modelo 1000 conducida por un

joven de 29 años y una bicicleta guiada por un menor de 17 años.

Como consecuencia del suceso el ciclista resultó con lesiones

leves.

Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias

107 y de la Comisaría No 1.-

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día lunes y

madrugada del martes en función de las

nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la

Unidad Regional V dispuso la realización

de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente;

complementando las tareas que ya se

vienen desarrollando. Debido a ello, se

intensificaron patrullajes y la presencia

policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 02 actas

de infracción a lo establecido legalmente en la ciudad de Rafaela,

04 en la localidad de Presidente Roca y 01 en Humberto Primo.-