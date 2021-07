Soledad Silveyra reveló hace cuánto no tiene sexo y cuál es su máximo sueño familiar

Soledad Silveyra estuvo el domingo en "Debo decir", América, y reveló hace cuánto no tiene sexo y cuál es su máximo sueño familiar.

En el confesionario, la actriz admitió: "El sexo ha sido muy importante en mi vida pero no ha sido protagónico. Ha sido, hace rato que la señora está tranquila".

"¿Cuánto tiempo?", le preguntó el conductor Luis Novaresio. "No sé, no me acuerdo, pero ya dos años fácil. Hay que tener cuidado".

Y argumentó: "Lo único que extraño del hombre es el abrazo y la contención, soy muy feminista pero adoro la contención del hombre".

Además, reveló el sueño a cumplir con su familia: "Mi sueño de rica es recorrer el mundo en motorhome. Hay mucha gente de clase media que lo hace también. Pero es eso, llevar a mis dos hijos y toda la familia a recorrer".

"Estuve 15 años sin perdonar a mi vieja -que se quitó la vida- hasta que murió mi abuela. Fue muy emocionante para mí. No la lloro, la tengo muy presente", reconoció sobre la muerte de su madre.