Yanina Latorre le contestó a Ursula Vargues: "Es digna de lástima la fracasada esta"

Úrsula Vargues apuntó contra los argentinos varados en el exterior y lanzó una serie de mensajes en Twitter que generaron polémica en las últimas horas.

La ex modelo y panelista, que apoya al actual Gobierno, cargó directamente contra los argentinos que viajaron al exterior y no pueden regresar al país por las últimas medidas restrictivas en vuelos por la pandemia, donde se limita el ingreso a sólo 600 pasajeros por día a la Argentina y por lo que miles de personas no pueden regresar.

"Quédate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver", expresó con furia Vargues. Y siguió sin filtro: "Deseo que no vuelvas al país".

"Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt", apuntó. "Andante a dónde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás!", enfatizó.

"Te fuiste? Pensaste que eras superior. A Argentina no entrás", lanzó polémica en la noche del martes. Sus mensajes generaron gran repercusión en la red social del pajarito.

Quien no anduvo con vueltas para responderle fue Yanina Latorre, que justamente está en Miami y había criticado estas medidas restrictivas a los vuelos: "El favor se lo haría ella si deja el chupi. Le pega mal. Me gusta que cuando está en pedo me dedique su noche. Es digna de lastima la fracasada esta", lanzó la panelista.

Y agregó: "Vivimos en un país donde esta mal tomarte vacaciones. Pero se justifica la corrupción de los que nos gobiernan. Les lavaron el cerebro".

Y ante el tuit de otro usuario donde indica que Úrsula estuvo en Miami el año pasado, Latorre apuntó: "La pelotuda esta no resiste un archivo".